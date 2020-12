Bonn (www.aktiencheck.de) - Der österreichische Leitindex ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gehört mit einer Jahresperformance von minus 20 Prozent zu den Schlusslichtern unter den europäischen Aktienmärkten, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Denn von seinem Coronavirus-bedingten Absturz habe er sich kaum erholen können und sich den Rest des Jahres überwiegend seitwärts bewegt. Im Zuge der Impfstoff-bedingten Rotation in zyklische Aktien im November habe Österreichs Aktienmarkt allerdings wieder um 26 Prozent zugelegt - so stark wie kaum ein anderer Leitindex in Europa. Dabei sei die Performance durch Banken getrieben worden, die im ATX mit rund 30 Prozent gewichtet seien und von geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle profitiert hätten. Die Kurse von Grundstoff-Unternehmen, die 20 Prozent des Aktienmarktes ausmachen würden, seien durch den Konjunkturoptimismus ebenfalls gestärkt worden. Die gute Entwicklung des zyklischen ATX könnte sich noch fortsetzen. Vor dem Hintergrund einer starken weltweiten Konjunkturerholung würden Analysten ein Gewinnwachstum von 56 Prozent in 2021 erwarten. (03.12.2020/ac/a/m)



