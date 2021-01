Für das vierte Quartal 2020 - vorläufige BIP-Zahlen würden am 29. Januar veröffentlicht - würden die Analysten weiterhin von einem Rückgang um 4% p.q. ausgehen. Der verlängerte Lockdown lässt uns nun jedoch auch einen BIP-Rückgang im ersten Quartal 2021 erwarten, so die Analysten der RBI. Dieser dürfte mit aktuell prognostizierten 2% p.q. aber geringer ausfallen als in Q4. Da die Konjunktur bereits seit Mitte November mit hartem Lockdown-Gegenwind zu kämpfen habe (mit kurzer Unterbrechung für den Einzelhandel im Dezember), sei die "Fallhöhe" vergleichsweise gering. Die größte Unsicherheit gehe dabei vom Bereich Hotellerie und Gastronomie aus. Zwar würden die Analysten beginnend mit März ohnehin nur eine zaghafte Erholung in diesem Sektor erwarten. Anders als in den übrigen vom Lockdown betroffenen Branchen sei hier jedoch auch das Infektionsgeschehen jenseits der Landesgrenzen mitentscheidend.



Auch wenn sich durch den absehbaren BIP-Rückgang für das erste Quartal Abwärtsrisiken für die Gesamtjahresprognose der Analysten für das Wirtschaftswachstum von 3,5% ergeben würden, würden sie mit einer etwaigen Anpassung noch die nächste Woche anstehenden Daten zum BIP im vierten Quartal 2020 abwarten. Diese Zahl habe maßgeblichen Einfluss auf das Gesamtwachstum des Jahres 2021. Gleichzeitig dürfe jedoch nicht eine zentrale Lektion des Corona-Jahres 2020 vergessen werden: Je tiefer der Fall, desto höher der nachfolgende Anstieg.



Diese "Jo-Jo Konjunkturbewegung" sollte nach einer früher oder später erfolgenden Lockerung auch diesmal zu beobachten sein. Zumal die Analysten der RBI denken, dass die Rückpralleffekte bzw. der aufgestaute Konsum nach dieser langen Lockdownphase noch höher sein kann als in 2020. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2020 dauere der harte Lockdown 4 Wochen, derzeit müsse man mit mindestens zehn Wochen rechnen. Umso schwächer das Winterhalbjahr, desto stärker somit die nachfolgende Gegenbewegung. Ein merklicher Anstieg im zweiten Quartal von gut 4% p.q. sollte daher nicht überraschen. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in den Sommermonaten bleibe das Basisszenario des Analysten. (18.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hatte, ist seit 17.01. Gewissheit: Der harte Lockdown in Österreich wird über den Januar hinaus verlängert, erste Lockerungen (z.B. im Einzelhandel) sind frühestens am 8. Februar vorgesehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Hotellerie und Gastronomie würden bis Ende Februar gesperrt bleiben. Und ob diese Sektoren im März aufsperren könnten, sei noch höchst unsicher. In der Praxis werde dies auch davon abhängen, welche COVID-19 Maßnahmen in Berlin am 19.01. entschieden würden.