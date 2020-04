Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölnotierungen sind in den ersten Monaten des Jahres von zwei Faktoren massiv gedrückt worden, so die Analysten der Helaba.



Zum einen sei die globale Ölnachfrage wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erheblich gesunken, zum anderen habe die Produktion zu Jahresbeginn auf einem hohen Niveau gelegen. Die Macht des OPEC-Kartells sei durch das Wachstum der US-Fracking-Industrie in den letzten Jahren geschwächt worden und Versuche mit anderen großen Produzenten (v.a. Russland) im Rahmen der OPEC+ zu kooperieren seien lange fehlgeschlagen. Die Folge sei, dass derzeit ein Überangebot an Rohöl bestehe und sich die Lagerbestände rasch vergrößern würden. Die sich nun abzeichnenden Produktionskürzungen könnten wohl nur verhindern, dass die "Öllücke" noch größer werde und die Ölpreise weiter deutlich abrutschen würden. Wie lange diese Vereinbarung halte, sei zudem offen. Einen Grund, ihre Ölprognose zu revidieren, würden die Analysten per saldo nicht sehen. (09.04.2020/ac/a/m)



