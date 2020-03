Turbulente Marktphasen seien immer schmerzhaft - auch für langfristig orientierte Anleger, die kurzfristigen Schwankungen eher gelassen gegenüberstünden. Die aktuelle Phase sei in vielerlei Hinsicht besonders schmerzhaft, allein schon wenn man das Tempo der Kursrückgänge vor Augen führe. Aber es ändere sich nichts an der grundlegenden Tatsache, dass diese Bewegung weiterhin alle typischen Eigenschaften einer Korrektur zeige: Mit plötzlichem Eintritt, hochgradiger Volatilität und einer hohen emotionalen Anstrengung verbunden. Diese Anatomie sei zweifelsfrei erfüllt, und das grundlegende Bild verändere sich auch dadurch nicht, dass die Grenze von -20 Prozent erreicht oder leicht überschritten werde. Im Gegensatz dazu passe der typische Bärenmarkt, der von den Marktteilnehmern mehrheitlich ignoriert werde und auf einer ausgeweiteten, lang anhaltenden und fundamentalen Schwäche basiere, nicht in dieses Raster.



Viele Marktbeobachter seien der Überzeugung, dass die Kombination aus Ölpreisverfall und Coronavirus eine globale Rezession hervorrufen werde. Zuletzt habe sich der Ölpreis im Jahr 2014 auf Talfahrt begeben und für eine innerzyklische Abschwächung gesorgt, die bis ins Frühjahr 2016 angedauert habe. Heute bestehe die Sorge, dass sich diese negativen Ereignisse nicht nur wiederholen, sondern deutlich verschärfen würden - aufgrund der "vorbelasteten" Bilanzen kleinerer Energiekonzerne, Kreditknappheit und einer möglichen Kettenreaktion quer durch weitere Wirtschaftsbereiche. Entscheidend sei jedoch letztendlich, wie die Unternehmen mit der neuen Situation umgehen würden. Sie könnten mithilfe der unternommenen Anstrengungen in Bezug auf Effizienzgewinnung weiter produzieren, um Marktanteile zu gewinnen - oder eine defensive Haltung einnehmen. Das würden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Eine globale Rezession aufgrund niedriger Ölpreise bleibe dagegen unwahrscheinlich - eher werde sich die Entwicklung an die Jahre 2015 und 2016 anlehnen. Die Ölpreiskapriolen hätten zudem eines mit dem Coronavirus gemeinsam: Besorgniserregend, unerwartet heftig - aber nur temporärer Natur.



Der Aktienmarkt versuche mit seinen volatilen Bewegungen nach wie vor, die neu aufgetretene Unsicherheit zu verarbeiten. Allein am Montag habe der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) rund 1,9 Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren. Wie immer würden Börsen in die Zukunft blicken und vorwegnehmen, was sich bei rückwärtsgerichteten Wirtschaftsdaten erst in einigen Monaten zeigen werde: Corona und Ölpreisverfall würden für kräftigen Gegenwind sorgen. Der globale Bullenmarkt müsse also im Börsenjahr 2020 einmal mehr zeigen, welche Widerstandskraft in ihm stecke. (12.03.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Am Montag erlebten die globalen Börsen einen weiteren schmerzhaften Einschnitt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Zur allgemeinen Corona-Panik habe sich die überraschende Wendung in den OPEC-Verhandlungen gesellt: Statt einer Einigung zur Verringerung der Produktion, die einer sinkenden Nachfrage durch das Coronavirus Rechnung tragen würde, möchten die ölproduzierenden Länder das Gaspedal ohne Rücksicht auf Verluste durchtreten. Ein dramatischer Ölpreisverfall um rund 30 Prozent sei die unmittelbare Folge gewesen, der globale Aktienindex MSCI World sei in Euro gerechnet um acht Prozent eingeknickt. In dieser Woche seien somit je nach Index- oder Währungsbetrachtung Rückgänge von mehr als 20 Prozent zum vorangegangenen Allzeithoch im Aktienbereich gemessen worden. Das "kritische" Niveau, welches rein rechnerisch einen Bärenmarkt kennzeichne, sei somit erreicht worden. Wie gehe es weiter?