Für die russischen Produzenten mildere die hohe Korrelation von Ölpreis und USD/RUB-Wechselkurs die negativen Auswirkungen des sinkenden Ölpreises auf die Leistung. Die größten russischen Produzenten würden den größten Teil ihrer Einnahmen aus dem Export, also in USD erhalten, während die Opex- und Capex-Ausgaben hauptsächlich auf RUB lauten würden, da die Mehrheit der produzierenden Aktiva in Russland angesiedelt sei.



Mit der aktuellen negativen Ölpreisentwicklung der letzten Wochen zeige sich auch bei den integrierten Ölunternehmen eine deutliche Reaktion. Ausgehend von dem von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG verfolgten EUR IG Non-Financial Benchmarkindex, waren vor allem jene integrierten Ölunternehmen überproportional von Spreadausweitungen ihrer Sekundärmarktkurve betroffen, die eine deutliche höhere Exposition im Upstream-Bereich gegenüber dem Downstream-Segment aufweisen. Bei Durchsicht der westeuropäischen integrierten Ölunternehmen aus diesem Benchmarkindex falle auf, dass, zumindest nach Unternehmensangaben, diese überwiegenden Teils zuletzt mit deutlich höheren Ölpreisen für das laufende Geschäftsjahr (um die USD 60/bbl) kalkuliert hätten. In einer aktuellen Aussendung von Moody's zum Sektor Öl und Gas gehe die Ratingagentur davon aus, dass der (WTI) Ölpreis 2020 außerhalb der ursprünglichen Spanne (USD 50 bis 70/bbl) erwartet werde und damit deutlich unter dem Letzt-Jahresschnitt von USD 57/bbl.



Dementsprechend würden dies vor allem Upstream lastige Unternehmen spüren. Aufgrund einer im Zuge der Auswirkungen des Coronavirus wohl niedrigeren Raffinerie-Produktnachfrage werde es aber auch im Downstream-Geschäft zu niedrigeren Margen kommen. Somit werde in diesem Jahr wohl der Kostendruck weiter steigen und die eine oder andere Bilanz in Mitleidenschaft gezogen werden. Neben Investitionskürzungen könnten auch Dividendenkürzungen (Credit-) hilfreich sein.



Nach dem Ölpreisverfall habe sich das Öl- und Gassegment unseres CEMBI-Broad Index stärker als der Gesamtmarkt ausgeweitet. Die Renditekurve der integrierten russischen Ölproduzenten sei verflacht und habe sich nach oben mit einem Renditeanstieg von durchschnittlich 2,2% in einem Laufzeitbereich von 2 bis 4 Jahren verschoben.



Russische integrierte Ölemittenten hätten bisher eine ähnliche Entwicklung erlebt, wobei der Druck auf Rosneft wahrscheinlich durch die zusätzlichen negativen Sanktionsnachrichten, die etwas schwächere fundamentale Position und den höheren Anteil des Upstream-Geschäfts noch verstärkt worden sei. Auf der anderen Seite habe Lukoil von seinen starken Credit-Kennzahlen und seiner tieferen Integration profitiert und sich weniger stark ausgeweitet als seine Konkurrenten. (Ausgabe vom 23.03.2020) (24.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Anfang März endete die außerordentliche Sitzung der OPEC+ zur Überprüfung der Strategie im Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19 auf die Ölnachfrage mit der Uneinigkeit zwischen Saudi-Arabien und Russland über das Ausmaß der Förderkürzungen, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Anschluss an das Treffen habe Saudi-Arabien angekündigt, dass es sofortige Preiskürzungen vornehmen und seine Produktion Ende März, wenn das derzeitige Abkommen auslaufe, erhöhen werde. Dies habe zu einem Rückgang des Ölpreises um 24% auf USD 34/bbl am Wochenende des 7. März geführt.Der Ölpreis stehe weiterhin unter Druck, da die westlichen Länder strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung durchführen würden, was die Nachfrage weiter drücke. Daher werde auch der integrierte Energiesektor stark belastet.