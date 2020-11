Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine ganze Reihe verschiedener Einflussfaktoren zerrte vergangene Woche an den Ölpreisen, so die Analysten von Postbank Research.



Eher kurzfristig dämpfend habe das rasante Hochfahren der Ölproduktion in Libyen gewirkt: Anfang November habe sich das Ölangebot um schätzungsweise 750.000 Barrel/Tag erhöht. Mittelfristig könnte das Angebot weiter anwachsen, falls unter einem neuen US-Präsidenten Biden das Nuklearabkommen mit dem Iran wieder in Kraft gesetzt werden sollte. Marktbeobachter würden prognostizieren, dass in diesem Falle bis Ende 2021 knapp zwei Millionen Barrel pro Tag als zusätzliches Angebot auf den Markt kämen. Die Ölpreise seien andererseits durch Meldungen gestützt worden, dass russische Produzenten einer Verlängerung der OPEC+-Förderkürzungen bis April 2021 nunmehr positiv gegenüberstünden.



Der im Anschluss an die US-Wahl etwas nachgebende Kurs des US-Dollars habe den Ölpreisen zudem ebenso geholfen wie die aktuell wieder ansteigende Nachfrage aus China. Aus dem Nahen Osten würden momentan elf Prozent mehr an Ölprodukten in Richtung China exportiert als vor der Pandemie. Um der Nachfrage zusätzlich auf die Sprünge zu helfen, habe Saudi-Arabien den Rabatt auf Öllieferungen nach Asien für den Monat Dezember weiter erhöht. Mit den regionalen partiellen Lockdowns insbesondere in Teilen Europas seien Chancen auf signifikantere Kursgewinne allerdings wohl erst einmal vertagt, und die Ölpreise könnten weiter in ihren recht engen Handelsspannen verharren. (09.11.2020/ac/a/m)



