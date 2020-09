Bonn (www.aktiencheck.de) - Öl der Sorte Brent wurde in dieser Woche erstmals seit Ende Juni wieder unter 40 US-Dollar pro Barrel gehandelt, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Postbank.



Dieses Niveau habe einem Verlust von knapp zwölf Prozent seit Monatsbeginn entsprochen. Hauptverantwortlich hierfür sei die schwache Entwicklung der Nachfrage - vor allem aus China: Die dortigen Rohölimporte seien von gut 53 Millionen Tonnen im Juni auf knapp 47,5 Millionen Tonnen im August gesunken. Saudi-Arabien habe auf die schwächere Nachfrage aus dem asiatischen Raum mit Preisnachlässen auf Öl reagiert, das im Oktober geliefert werde. Dennoch hätten lediglich vier der zehn größten asiatischen Raffinerien erklärt, wegen dieser Rabatte größere Mengen nachzufragen als ursprünglich geplant. Ein weiteres Indiz für ein aktuelles Überangebot an Öl sei, dass sofort lieferbare Ölprodukte verglichen mit Terminen zur späteren Lieferung zurzeit ungewöhnlich preisgünstig seien. Preissteigerungen würden somit eher mittelfristig erwartet, weshalb die Analysten bei beabsichtigten Engagements an den Ölmärkten zur Geduld raten würden. (10.09.2020/ac/a/m)



