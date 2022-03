Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise fielen über Nacht, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach die Vereinigten Staaten eine massive Freigabe der strategischen Erdölreserven erwägen, so die Experten von XTB.



Es heiße, dass in den nächsten Monaten bis zu 180 Millionen Barrel Öl freigegeben werden könnten. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, könnte aber bald fallen, da die Internationale Energieagentur für Freitag eine Ministertagung einberufen habe, um die kollektive Freigabe von Öl zu erörtern. In der Zwischenzeit werde erwartet, dass die OPEC+ heute Nachmittag ihre Entscheidung über die Fördermenge bekannt gebe. Die Ölproduzenten würden keine Notwendigkeit sehen, die Produktion über die zuvor vereinbarten 400 Mio. Barrel pro Tag hinaus zu erhöhen. Eine massive Freigabe von Reserven durch die USA und ihre Verbündeten könnte die Aussichten für den OPEC+-Ölmarkt etwas beeinflussen. Da die Entscheidung über diese Freigabe jedoch erst nach der OPEC+-Sitzung getroffen werde, sei es unwahrscheinlich, dass sie sich auf die heutige Erklärung der OPEC+ auswirken werde.



Ein Blick auf Brent im Stundenchart zeige, dass sich ein wichtiges technisches Muster bilden könnte. Der Preis sei während der asiatischen Sitzung stark gefallen, doch der Rückgang sei an der Unterstützungszone gestoppt worden, die durch das 61,8%-Retracement der Mitte März eingeleiteten Aufwärtsbewegung markiert werde. Infolgedessen könnte sich ein potenzielles inverses SKS-Muster bilden, bei dem die rechte Schulter beim oben erwähnten 61,8%-Retracement (105,70 USD) und die Nackenlinie beim 38,2%-Retracement (111,00 USD) verlaufe. Das potenzielle Kursziel dieses Musters deute auf die Möglichkeit einer Aufwärtsbewegung bis 119,00 USD hin - den jüngsten lokalen Höchstständen. Ein Durchbruch über die Nackenlinie wäre jedoch erforderlich, um die bullische Ausrichtung zu bestätigen. (31.03.2022/ac/a/m)



