Bonn (www.aktiencheck.de) - Wenngleich sich Pros und Kontras für steigende Ölpreise aktuell in etwa die Waage halten, so glänzten die Preise für die Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) und die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) vergangene Woche mit dem dritten Wochengewinn in Folge; sie kletterten jeweils auf ein Elfwochenhoch, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.Dabei hätten die Appelle der Gouverneure verschiedener US-Bundesstaaten, zum bevorstehenden Thanksgiving-Fest möglichst auf Reisen zu verzichten, ebenso auf den Ölpreisen lasten können wie die Tatsache, dass sich die Lager für WTI-Öl in Oklahoma bereits wieder auf 81 Prozent der vorhandenen Lagerkapazität gefüllt hätten. Zudem reduziere aktuell China wegen der gestiegenen Ölpreise die hohen Mengen an Ölimporten der vergangenen Wochen. Die Marktteilnehmer würden allerdings zum einen auf eine Verlängerung der OPEC+-Produktionskürzungen über den Jahreswechsel hinaus setzen. Zum anderen würden die möglicherweise zeitnah zur Verfügung stehenden Impfstoffe gegen COVID-19 in die Ölmärkte eingepreist. Mittelfristig dürften die Ölpreise mit einer Konjunkturerholung nach der COVID-19-Pandemie leichtes bis moderates Aufwärtspotenzial besitzen. (23.11.2020/ac/a/m)