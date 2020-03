Um es klarzustellen - Saudi-Arabien verfolge jetzt eine eigene Agenda: Das Land möchte Russland größtmögliche Schmerzen zuzufügen, und scheine sich nicht darum zu kümmern, welche Verluste es dabei hinnehmen müsse. Saudi-Arabien beabsichtige, die Kapazität von derzeit 12 Millionen Barrel pro Tag auf 13 Millionen Barrel pro Tag zu erweitern. Noch im Februar 2020 habe die Ölmacht 9,6 Millionen Barrel pro Tag produziert. Sollte das Land an der Kapazitätsgrenze produzieren, werde die Welt mit Öl geflutet.



Dieser Angebotsschock komme zu einer Zeit, in der die Nachfrage durch die COVID19-Pandemie sowieso schon stark behindert werde. Dieser doppelte Tiefschlag habe zu einem extremen Contango an den Ölmärkten geführt. Am Tag vor den OPEC-Treffen habe sich Öl in einem leichten Contango befunden, wobei der Unterschied zwischen dem 1. und 36. Vertrag nur zwischen 2 und 3 Milliarden US-Dollar (WTI und Brent) gelegen habe. Am 19. März 2020 sei der Contango extrem gestiegen, wobei der Unterschied zwischen dem 1. und 36. Kontrakt zwischen 17 und 18 US-Dollar pro Barrel (WTI und Brent) liege. Lediglich mitten in der Großen Finanzkrise von 2008 hätten die Experten einen derart tiefen Contango gesehen.



Der Schmerz des Ölpreiskrieges 2014 bis 2016 sei den OPEC-Ländern noch immer in Erinnerung. Er habe Saudi-Arabien jedoch nicht davon abhalten können, sich auf einen neuen Preiskrieg mit Russland einzulassen. Die Experten würden nicht glauben, dass die Gruppe in absehbarer Zeit ihren Kurs ändern werde und auch nicht daran, dass der Rest der OPEC ohne Saudi-Arabien operieren könne. Das Königreich am persischen Golf sei für den größten Teil der Swing-Produktion der Gruppe verantwortlich - d.h. für den Aufbau freier Produktionskapazitäten, die in Zeiten von Nachfrageschüben oder Angebotsausfällen genutzt werden könnten.



Es sei zu bezweifeln, dass der Rest der Welt in der Lage sein werde, sich schnell an diese neue Realität anzupassen. Die meisten globalen Ölgesellschaften würden nicht das Modell von Saudi Aramco (staatliche Ölgesellschaft in Saudi-Arabien) verwenden, um überflüssige Kapazitäten zu halten. Die Einstellung der Produktion sei für die meisten Ölfirmen so langsam und kostspielig, dass die Finanzen des Unternehmens existenzbedrohend belastet würden.



Es habe Diskussionen über ein mögliches gemeinsames Ölbündnis zwischen den USA und Saudi-Arabien gegeben, die von US-Energieminister Dan Brouillette bestätigt worden seien. Es sei nur eine von vielen Strategien gewesen, die politische Entscheidungsträger in den USA diskutieren würden. Die Experten würden bezweifeln, dass die USA sich an einem Kartell beteiligen würden, das sie seit Jahrzehnten kritisieren würden. Verzweifelte Zeiten könnten allerdings verzweifelte Maßnahmen erfordern. Schließlich sei das OPEC-Kartell auf die texanischen Ölpraktiken der 1930er bis 1970er Jahre ausgerichtet worden.



Die Experten würden es eher für möglich halten, dass die USA es der Marktwirtschaft erlauben würden, die Produktion zurückzuschrauben. Die Arbeitshypothese der Experten sehe den Break-even-Preis für die Ölförderung in den USA bei 50 US-Dollar/Barrel. Bei einem WTI-Preis von 25 US-Dollar pro Barrel zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels würden die amerikanischen Ölproduzenten leiden. Die Experten würden daher mit einem sprunghaften Anstieg der Konkurse rechnen. Im Ölpreiskrieg 2014 bis 2016 seien zwei Drittel der in den USA in Betrieb befindlichen Bohrinseln zusammengebrochen.



In den USA dominiere die Schieferölförderung, die nicht die gleichen langen Vorlaufzeiten für das An- und Abschalten der Produktion aufweise, wie die traditionelle Ölförderung. Aber der Niedergang der Bohrinseln sei zu einer Zeit gekommen, als die technologischen Verbesserungen der Fördertechniken rasch zugenommen hätten. Der endgültige Rückgang der Produktion sei also nicht so massiv ausgefallen. Diesmal könnten in Betrieb befindliche Bohrinseln, die bereits seit einem Jahr sinkende Umsätze verzeichnet hätten, mit entsprechenden Produktionsgängen einhergehen. Die USA könnten in der Tat zum neuen Swing-Produzenten der Welt werden. (30.03.2020/ac/a/m)







