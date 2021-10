Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit den Preisen für Öl ging es nun schon fast wie gewohnt nach oben, so die Analysten der Nord LB.Weiter nach vorne geblickt, würden die Einschätzungen dann allerdings auseinandergehen. Sowohl OPEC+ als auch die IEA hätten die Nachfrage für 2022 zuletzt etwas nach unten korrigiert. OPEC+, IEA und EIA sähen den Markt ab erstem Quartal 2022 wieder, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, im Überschuss. Das sei durchaus plausibel, wenn man davon ausgehe, dass das Wachstum der Weltwirtschaft im Vergleich zur rasanten Aufholjagd 2021 im nächsten Jahr an Dynamik verlieren werde. Kritische Analysten würden jedoch darauf hinweisen, dass es der OPEC+ eventuell noch nicht einmal gelingen könnte, ihre Produktion wie geplant zu erhöhen. Sie würden auf Länder wie Angola, Nigeria und Malaysia verweisen, die offensichtlich Schwierigkeiten hätten, ihre Quoten auch auszuschöpfen. Russlands Nulllinie in der Quotenberechnung seien 11 Mio. b/d. Tatsächlich habe das Land noch nie mehr als etwa 10,4 Mio. b/d gefördert. Über den Sommer habe Russland seine Quote untererfüllt und sei erst im September an den avisierten Output herangekommen.Von den Iranern höre man, dass man zwar keine Zeit verlieren möchte, die Atomverhandlungen wieder auf zu nehmen, dass man aber von Monaten ausgehe, die ein Abschluss brauchen würde. Die OPEC+ könnte also versuchen, ihre eigenen Probleme hinter ihrer Vorsicht zu verstecken. Wie dem auch sei, die Energiepreise hätten ein Niveau erreicht, dass negativ auf das Wirtschaftswachstum wirke und von der OPEC+ scheine erst einmal nicht mehr zu erwarten zu sein. (18.10.2021/ac/a/m)