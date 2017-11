Wien (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat inzwischen unser Jahresendziel von USD 58 (Brent) überschossen - wir sehen hier für die nächsten Monate Rückschlagsgefahr überwiegen, weil: Angst vor Krise Saudi Arabien /Krieg mit Iran überzogen; OPEC-Sitzung 30. November kann kaum positiv überraschen (Erwartungen und Positionierung bereits sehr optimistisch); und Q1 deutlich schwächeres Nachfragewachstum, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotzdem keine Untergewichtung gegenüber Gold, weil auch hier die mittelfristigen Abwärtsrisiken überwiegen würden (steigende US-Zinserwartungen und Anleiherenditen in den kommenden Monaten, stärkerer USD, starke Konjunkturdaten).



Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden dementsprechend zwischen Öl und Gold neutral gewichtet bleiben - Ölpreiskorrektur würde allerdings in Q1 eine gute Gelegenheit bieten, Öl für den Rest von 2018 dann wieder überzugewichten. (22.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.