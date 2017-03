Linz (www.aktiencheck.de) - Seit die OPEC-Staaten Anfang Dezember eine Reduktion ihrer Fördermengen beschlossen hatten, stabilisierte sich der Ölpreis zwischen 53 und 55 US-Dollar je Barrel, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diese Woche Mittwoch sei das Nordseeöl Brent jedoch erstmals wieder unter die markante Marke von 50 US-Dollar gerutscht. Grund hierfür seien augenscheinlich die erhöhten Lagerbestände in den USA, die vergangene Woche überraschend um 5 Milliarden Barrel gestiegen seien. Derzeit lasse sich der weitere Preistrend nicht klar definieren, da zusätzlich zu dem Comeback des Schieferölbooms in den USA auch das Abkommen der OPEC-Staaten nur für das erste Halbjahr 2017 vereinbart worden sei. Für rohstoffabhängige Staaten wie zum Beispiel Russland würde ein anhaltend niedriger Ölpreis wieder negative Effekte nach sich ziehen. (24.03.2017/ac/a/m)





