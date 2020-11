Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise kamen nach den oft hektischen (Aufwärts-)Bewegungen der letzten beiden Wochen in ruhigeres Fahrwasser, scheinen nun aber ihre Rally fortzusetzen, so die Analysten der NORD LB.Zwar sei die Corona-Pandemie nach wie vor das beherrschende Thema, jedoch habe es in der letzten Woche lang ersehnte positive Nachrichten von Seiten der Impfstoffentwicklung gegen das Covid 19-Virus gegeben. Als erste hätten BioNTech/Pfizer beeindruckende Studienergebnisse vorlegen können. Mit dem Biotechnologieunternehmen Moderna habe dann der zweite Entwickler innerhalb einer Woche gemeldet, einen wirksamen Wirkstoff gefunden zu haben. Montagmorgen habe AstraZeneca als Dritter nachgezogen. Es gebe nun begründete Hoffnung, dass die Krankheit an der Wurzel bekämpft werden könne und zwar wesentlich schneller als die allermeisten Gesundheitsexperten für möglich gehalten hätten. BioNTech/Pfizer hätten am Freitag erklärt, dass sie ihren Wirkstoff zur Schnellgenehmigung unmittelbar bei der US-amerikanischen Aufsicht einreichen würden; man gehe nun davon aus, dass es in den USA noch im Dezember erste Impfungen geben werde.Die Gegenwart sei hingegen nach wie vor grimm. Die EIA habe am Donnerstag berichtet, dass der amerikanische Ölverbrauch in der Woche zuvor um 6% gefallen sei und nun wieder 10% unter dem Vorjahr liege. Vor dem Hintergrund, dass sich die neuen Corona-Fälle in den USA seit Ende September auf 156 Tausend mehr als verdreifacht hätten, seien die Menschen eben eher zu Hause geblieben, auch während der sonst üblicher Weise durch Reisefreudigkeit ausgezeichneten Erntedankfest-Feiertage (Thanksgiving). Das habe auch die Luftfahrt zu spüren bekommen, die einen herben Rückschlag verzeichnet habe - das Passagieraufkommen sei binnen einer Woche um ein Viertel gesunken. Die Situation in den USA sei dabei nur ein Beispiel. In Europa sehe es nicht viel anders aus. Angebotsseitig unterstütze nach wie vor die Förderdisziplin der OPEC+. Das sei am Dienstag vom Kontrollgremium des Kartells festgestellt worden. (23.11.2020/ac/a/m)