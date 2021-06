Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis wird zu Beginn einer potenziell wichtigen Woche höher gehandelt, so die Experten von XTB.



Die iranischen Präsidentschaftswahlen seien für Freitag, den 18. Juni, angesetzt. Dies sei wichtig im Hinblick auf die laufenden Atomgespräche, da die Vereinigten Staaten befürchten würden, dass die Verhandlungen nach den Wahlen schwieriger werden könnten. Trotzdem würden die US-Unterhändler versuchen, das Abkommen noch in dieser Woche abzuschließen. Es werde erwartet, dass das Nuklearabkommen als Grundlage für die Aufhebung der iranischen Ölsanktionen dienen werde. In anderen Nachrichten habe der jüngste IEA-Bericht die OPEC dazu gedrängt, die Produktion zu erhöhen, da die hohe Nachfrage ein großes Defizit auf dem Ölmarkt verursachen könnte.



Ein Blick auf OIL.WTI aus technischer Sicht zeige, dass der Preis über den Widerstand gebrochen sei, der durch das 127,2% Retracement der Korrektur von Anfang März markiert werde (Bereich 70,90 Dollar). WTI nähere sich der oberen Grenze des steilen Aufwärtstrendkanals, sodass Händler sich vor möglicher kurzfristiger Schwäche hüten sollten. Sollte man jedoch einen Durchbruch über diese Hürde sehen, könnte der nächste zu beobachtende Widerstand beim 161,8% Retracement im Bereich von 74,60 Dollar gefunden werden. (14.06.2021/ac/a/m)



