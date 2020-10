Paris (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus hat vor keinem Land haltgemacht - auch nicht vor Norwegen, einem der reichsten Staaten Europas, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar habe das skandinavische Land - was die Anzahl der Infizierten und Verstorbenen angehe - die Coronakrise bisher vergleichsweise gut überstanden, dennoch habe die norwegische Wirtschaft kräftig gelitten. Wie sehr die Konjunktur unter Druck geraten sei, zeige auch das Vorhaben der norwegischen Minderheitsregierung. Um das Haushaltsdefizit von geschätzten 3,9 Prozent auszugleichen, plane Finanzminister Jan Tore Sanner Medienberichten zufolge, dieses Jahr umgerechnet rund 40 Milliarden Euro aus dem Staatsfonds zu entnehmen.



In den Fonds würden die staatlichen Öl- und Gaseinnahmen fließen - und die seien so üppig, dass der 1996 gegründete Fonds mittlerweile zu den weltweit größten Staatsfonds zähle. Auf der anderen Seite sei das Land somit aber auch stark abhängig von der Ölpreisentwicklung. Wie groß diese Abhängigkeit sei, zeige sich vor allem an der Währung. Steige der Ölpreis, werte in der Regel auch die Norwegische Krone zum Euro auf - und umgekehrt. Es sei also keine allzu große Überraschung, dass die Krone zur europäischen Gemeinschaftswährung seit dem Ausbruch der Coronakrise an Wert verloren habe. Dies bedeute auch: Wer eine Fortsetzung des jüngsten Öl-Aufwärtstrends erwarte, könnte auf eine im Vergleich zum Euro aufwertende Krone setzen. (09.10.2020/ac/a/m)



