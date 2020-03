Staatsanleihen: Jede Woche eine neue Angst



Seit 1990 seien die US-Zehnjahresrenditen nur dreimal um mehr als 30 Basispunkte an einem Tag gefallen: alle drei Fälle in den Wirren der Finanzkrise. Der Markt sei heute auf vergleichbaren Niveaus als Reaktion auf die Virus-Eskalation und den Ölschock vom Wochenende gestartet. Der jüngste Rückgang sei mit einer Abflachung der Kurve in Verbindung gebracht worden, im Gegensatz zur Dynamik letzte Woche, in der das Short-End den Ausschlag gegeben habe. Davor habe die Meinung vorgeherrscht, der Markt nehme die Kürzungen der Federal Reserve vorweg. Heute würden die Märkte vom Rückgang der Inflationserwartung und einem Wiedereinstieg in das quantitative Easing ausgehen.



Dollar: Die FED habe Spielraum



Was bedeute das also für den breiten Markt? Der US-Dollar sei hart getroffen worden, da die US-Geldpolitik die Preise wieder die Nulllinie ansteuere. Der Markt glaube der FED zwar weiterhin, dass es keine negativen Zinsen geben werde - aber wenn die Dinge eskalieren würden, werde auch die FED schnell unter Druck geraten, weitere QE-Maßnahmen und andere unkonventionelle Schritte zu prüfen. Der Dollar könnte sich durchaus erholen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern würden; im Moment werde er zwar für den raschen Zinsrückgang abgestraft, aber mit ihren erfolgreichen Zinserhöhungen habe sich die FED in letzter Zeit mehr Munition verschafft als viele andere Zentralbanken, und das könnte den Dollar sogar zu einem sicheren Hafen machen.



Unternehmensanleihen: Zwischen Hedging und Herdentrieb



Credit habe sich dem Druck endlich gebeugt, der European iTraxx Crossover verzeichne heute seinen bislang größten Tagesausschlag. Der Ausverkauf sei auch eine Warnung gegen den Herdentrieb: Gold, das liebste Hedging-Instrument der meisten Anleger, sei in den letzten zwei Wochen um weniger als ein Prozent gestiegen. Jeder sei auf der Jagd nach Absicherung, und als Manager müsse man rein und raus sein, bevor die breite Masse ankomme. Sonst riskiere man enttäuschende Hedging-Erfolge, selbst wenn sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sollten. (09.03.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Saudi-Arabien flutet den Markt, kann diese Strategie aber unter Umständen nicht lange durchhalten, der US-Dollar hat das Zeug zum sicheren Hafen und klassische Hedging-Strategien dürften sich aktuell als wenig effektiv erweisen, so John Roe, Head of Multi-Asset Funds, Legal & General Investment Management (LGIM).Seit dem historischen Abkommen im November 2016 habe die OPEC+ die Märkte unterstützt, und anfangs habe es nach einem Gemeinschaftsprojekt ausgesehen. In jüngster Zeit jedoch schultere Saudi-Arabien die Aufgabe weitgehend alleine, weil Russland und andere lieber ihre Gewinne maximieren würden. Wegen der hohen Preiselastizität des Angebots müsse Saudi-Arabien immer noch aggressiv kürzen. In der Spieltheorie könnte man sagen, dass das Nash-Gleichgewicht den Saudis keine andere Wahl lasse. Doch wenn sie anderen Ländern glaubwürdig mit Nachteilen drohen könnten, dann könnte es auf längere Sicht für sie auszahlen, jetzt die Produktion zu erhöhen und andere auf Linie zu zwingen. Es gehe darum, glaubwürdig rücksichtslos zu sein.Ölflut: Gewinner und VerliererLetztendlich werde dies wahrscheinlich den Preisverfall beschleunigen und Abweichler auf Linie zwingen, da die Einbußen zu schmerzvoll sein dürften. Der wahre Gewinner könnte Russland sein. Es würde von einer durch die Volatilität verursachten Angebotsverknappung profitieren, aber die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des saudischen Experiments seien deutlich begrenzter. Längerfristig stärke es die Realeinkommen, drücke die Inflation, stütze den Verbrauch und hebe so die Auswirkungen des Coronavirus zum Teil wieder auf. Indem es Inflationsängste zurückdränge, erhöhe es außerdem den Spielrauf der Notenbanken für kräftige Zinssenkungen.