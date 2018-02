Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEs biete sich die Möglichkeit, nach dem Rücklauf unter diese Unterstützung die Korrektur noch weiter auszudehnen. Spielraum sei bis in den Bereich der 61,06 USD auf Sicht einiger Handelstage vorhanden. Zunächst sei aber bei deutlich überkaufter Situation intraday auch eine Stabilisierung möglich. Eine Hürde bilde in diesem Fall der Bereich 65,71 USD. Erst oberhalb des bei 66,50 USD liegenden Abwärtstrends werde es aus aktueller Sicht bullischer. (09.02.2018/ac/a/m)