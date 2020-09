Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bislang lassen die Risiken der zweiten Corona-Welle die Rohölmarktteilnehmer kalt, berichten die Analysten der DekaBank.Die weltweite Nachfrage nach Rohöl werde im Jahresdurchschnitt 2020 aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus und der weltweiten Rezession das erste Mal seit 2009 sinken. Angesichts des massiven Nachfrageeinbruchs habe das Ölangebot seitens der OPEC+-Länder sowie der US-Schieferöl-Förderung entsprechend reduziert werden müssen. Die während der Krise aufgelaufenen hohen Lagerbestände dürften bis in das Jahr 2021 hinein Ölpreisanstiege auf die Vorkrisenniveaus verhindern. In solch einem Umfeld würden sogenannte Break-Even-Produktionspreise maßgeblich das Ölpreisniveau bestimmen. Diese würden sich aus den aktuellen Produktionskosten zuzüglich der Kosten für genehmigte weitere Förderprojekte errechnen.Die Break-Even-Preise würden sich wohl zwischen 15 US-Dollar (Naher Osten) und mehr als 40 US-Dollar (Ölsande und Fracking) bewegen. Allerdings würden die meisten Ölförderländer deutlich höhere Ölpreise brauchen, um ihre Staatshaushalte ausgeglichen zu halten (Russland braucht etwa 50 US-Dollar, Ecuador und die afrikanischen Förderstaaten sogar über 100 US-Dollar). In diesem Umfeld erwarten die Analysten der DekaBank im Prognosezeitraum moderate Ölpreisanstiege. (Ausgabe September 2020) (04.09.2020/ac/a/m)