Der Weltkonjunktur drohe zwar vorerst keine größere Belastung. Die Gefahr, dass der gestresste Ölmarkt die schwächelnde Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehe, sei aber klar gestiegen. Ob sich diese Gefahr realisiere, hänge entscheidend davon ab, wie lange der Produktionsausfall in Saudi-Arabien dauere. Da mittlerweile von Wochen oder gar Monaten die Rede sei, gelte es, die Entwicklungen genau im Auge zu behalten. Der Ausfall betreffe gut die Hälfte der Ölproduktion Saudi-Arabiens und damit fünf Prozent des weltweiten Angebots. Je länger dieser Ausfall anhalte, umso wahrscheinlicher würden Lieferengpässe. Für einen begrenzten Zeitraum seien jedoch andere Länder wie die USA und China aber in der Lage, die Lücke durch die Freigabe von Ölreserven zu schließen. Zudem würden einige Länder über freie Förderkapazitäten verfügen.



Von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung des Ölpreises sei zudem, ob die Huthi-Rebellen ihre Ankündigung wahrmachen und weitere Angriffe gegen die Ölanlagen von Saudi Aramco starten würden. US-Präsident Trump habe bereits mit einem Vergeltungsschlag gedroht, wolle aber nach eigener Aussage auch keinen Krieg. Ein Vergeltungsschlag würde eine weitere Destabilisierung der Region und damit den nächsten, dann wohl längerfristigen Anstieg des Ölpreises mit sich bringen.



Und doch: Die gegenwärtigen Schreckensszenarien scheinen überzeichnet, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers. Mit einem vernünftigen Krisenmanagement von Saudi Aramco und ohne weitere Eskalation in der Region dürfte der Ölpreis bald wieder sinken. Die Experten würden angesichts dieses Basisszenarios vorerst an ihrer 6-Monatsprognose für den Brent-Ölpreis festhalten: 55 US-Dollar je Barrel. (17.09.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Der Angriff auf die saudischen Ölanlagen wird nicht ganz spurlos an den Verbrauchern und der Weltkonjunktur vorübergehen, so Robert Greil, Chefstratege, Merck Finck Privatbankiers.Am Montag habe sich an den Ölmärkten der größte Preissprung seit fast 30 Jahren an einem Tag vollzogen, der je durch ein Einzelereignis ausgelöst worden sei. Der Anschlag werde nicht ohne Folgen bleiben, auch wenn die saudischen Produktionsausfälle voraussichtlich durch strategische Ölreserven anderer Länder ausgeglichen werden könnten. Die Mineralölindustrie werde die gestiegenen Preise aber zügig an die deutschen Autofahrer und Heizungsbetreiber weitergeben - auch wenn sie selbst das Phänomen wegen langfristig vereinbarter Abnahmepreise vielleicht erst einmal nur zum Teil zu spüren bekomme.