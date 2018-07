Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wahrnehmungswechsel von der Angebots- auf die Nachfrageseite scheint sich nicht nur wegen möglicher negativer Wachstumswirkungen des Handelskonflikts zu verstärken, so die Analysten der Helaba.



So habe Saudi-Arabien nach Ausweitung der Rohölproduktion zur Jahresmitte feststellen können, dass die physischen Märkte überraschend gut versorgt seien. Die leicht angespannte Angebotssituation in Nordamerika aufgrund transitorischer Phänomene, welche die Sorte WTI Ende Juni auch relativ zu Brent im Preis deutlich hätten ansteigen lassen, hätten keine nachhaltigen Zweifel an diesem Bild schüren können. Selbst ein weitgehender Wegfall der Iran-Exporte infolge der US-Sanktionen werde inzwischen als relativ gut verkraftbar angesehen, zumal die Trump-Administration im Extremfall die sehr umfangreichen strategischen Reserven wohl einsetzen würde. Gleichwohl bleibe eine Eskalation im Iran-Konflikt kurzfristig für die Preisentwicklung ein wichtiger Risikofaktor, da zunehmend eine Blockade der Öltanker an der Straße von Hormuz gespielt werden könnte. (30.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.