So habe jüngst die OPEC+ (OPEC und Russland, Kasachstan u.a.) ihre Erwartung erneuert, dass der Ölmarkt im Verlauf des Jahres in eine Überschusssituation wechseln werde und dabei das erwartete Plus sogar noch auf 1,9 Mio. Barrel/Tag erhöhe. Von der OPEC+ beschlossen worden sei am Donnerstag eine Fördermengenerhöhung ab Juni um 432.000 Barrel/Tag. Etwa ein Viertel davon entfalle auf Russland. Die IEA erwarte währenddessen, dass die Produktion Russlands vom aktuellen Niveau bis 2023 um 1-2 Mio. Barrel täglich sinken könnte.



Derweil habe Russland Probleme, seine Ölproduktion abzusetzen, obwohl anfänglich vor allem aus Indien eine verstärkte Nachfrage berichtet worden sei. Presseberichten zufolge finde Russland aber nicht genügend Abnehmer, um den Wegfall insbesondre der US-amerikanischen Kunden auszugleichen. Die USA hätten bereits zu Beginn des Krieges ein Importverbot verhängt, ebenso wolle das Vereinigte Königreich bis zum Jahresende kein russisches Öl mehr abnehmen. Abzulesen seien die russischen Probleme an der Preisdifferenz für Öl der Sorte Urals aus russischer Produktion gegenüber den Brent-Preisen. Die Abschläge würden um 30 USD/Barrel schwanken.



Teile der russischen Ölproduktion würden aber alternative Wege auf den globalen - vermutlich asiatischen - Ölmarkt finden, sodass die Analysten das EU-Ölembargo nicht zu einer Neubewertung der Ölpreisperspektiven zwinge, zumal sich die konjunkturellen Aussichten eintrüben und Entlastung schaffen würden. Unverändert würden sie mit Ölpreisen unterhalb der 100-USD-Marke im Verlauf des zweiten Halbjahres rechnen. (Ausgabe vom 06.05.2022) (09.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das in dieser Woche von der EU beschlossene sechste Sanktionspaket gegen Russland beinhaltet ein vollständiges Einfuhrverbot für russisches Erdöl innerhalb von sechs Monaten, so die Analysten der Helaba.Damit einhergehend sei die Verunsicherung bezüglich der Preisentwicklung größer geworden. Die europäischen Abnehmer müssten sich nach Alternativen umschauen und die Kosten der Umstellung von Lieferwegen sowie Raffinerien würden in den Ölproduktpreisen ihren Niederschlag finden. Bezüglich der Rohölpreise zeichne sich noch kein klares Bild ab. Ein Gegengewicht zu den Embargo-Risiken und dem Wegfall der russischen Ölproduktion für den europäischen Markt würden die konjunkturellen Risiken bilden, die sich wegen der Gemengelage aus Inflations- und Zinsanstieg, Kriegsfolgen sowie den getrübten Perspektiven in China ergeben würden.