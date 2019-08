Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch zunächst weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aber vor dem Erreichen der 61,47 USD wieder zurückgerutscht.



Ein Rücklauf deute sich an, welcher die Erholung der Vorwochen aber nicht gefährden müsse. Abgaben bis in den Bereich der 59,40 USD seien zunächst nochmals möglich, bevor hier die Bullen wieder im Vorteil wären. Anschließend könnte die Rally bis 61,47 USD ausgedehnt werden. Rutsche Brent jedoch unter 59,00 USD und aus dem Aufwärtstrend heraus, könnte eine Korrektur bis 57,65 USD folgen. (22.08.2019/ac/a/m)



