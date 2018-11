Paris (www.aktiencheck.de) - Einmal Vier-Jahres-Hoch und zurück. Mit den jüngsten Kursverlusten hat der Ölpreis nun auch die letzten Gewinne seiner spätsommerlichen Rally abgegeben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Für die jüngsten Abschläge hätten unter anderem die Ausnahmeregelungen für acht Länder gesorgt, die trotz der seit Montag in Kraft getretenen US-Sanktionen gegen den Iran für 180 weitere Tage Öl aus dem Mullah-Regime importieren dürften; darunter China, die Türkei, Italien, Indien und Griechenland. Zusammen stünden diese Länder für mehr als vier Fünftel der iranischen Ölexporte, womit sich die iranischen Ausfuhren bis zum Jahresende bei knapp einer Million Barrel pro Tag stabilisieren dürften. Das Angebot würde damit deutlich weniger verknappt, als es die Marktteilnehmer ursprünglich erwartet hätten, zumal Russland und Saudi-Arabien eine Förderausweitung in Aussicht gestellt hätten.Dennoch sollte nicht ausgeschlossen werden, dass der Ölpreis bis zum Jahresende zulegen könnte. Denn der diplomatische Druck aus Washington gegen den Iran bleibe bestehen, und mit ihm der Druck auf der Angebotsseite. Gut möglich sei zudem, dass die Amerikaner einiges versuchen würden, um bei den besagten acht Ländern eine schnellere Reduktion der iranischen Ölimporte durchzusetzen. (Analyse vom 12.11.2018) (12.11.2018/ac/a/m)