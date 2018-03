Während diese Faktoren in der Retrospektive einen Erklärungsgehalt für die kurzfristigen Seitwärtsbewegungen beinhalten, betrachten die Analysten der Nord LB die weiterschreitende Personalrochade in der US-Politik indes als potenziell sehr gewichtige Weichenstellung. Nach der Ersetzung des in der Vorwoche zurückgetretenen Wirtschaftsberaters Cohn durch den früheren Chef-Volkswirt der Investmentbank Bear Stearns und Fernsehmoderator Lawrence Kudlow, sei nun die überraschende Entlassung von Rex Tillerson als US-Außenminister gefolgt. Als offiziellen Grund für die Entlassung habe US-Präsident Trump grundsätzlich unterschiedliche politische Ansichten angeführt. Explizit habe Trump den Atomdeal mit dem Iran genannt, bei dem sich der ehemalige Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549)-Chef Tillerson gegen eine Auflösung des Abkommens und gegen erneute Sanktionierungen des Irans ausgesprochen habe.



Mit dem als Hardliner geltenden ehemaligen CIA-Chef Mike Pompeo zieht nun ein ausgesprochener Kritiker des bestehenden Iran-Abkommens ins State Department ein, womit nach Auffassung der Analysten der Nord LB mit einer härteren Gangart im Atomabkommen mit dem Iran zu rechnen ist. Sollte das neue außenpolitische Duo Trump-Pompeo erneut Sanktionen gegen die Iranische Ölindustrie einführen, würde dies zu einer merklichen Angebotsverknappung mit dementsprechendem Aufwärtspotenzial für die globalen Ölpreise führen.



Zur Information: Nach der Aufhebung der Iran-Sanktionen habe sich die iranische Rohölförderung innerhalb kürzester Zeit von rund 2,8 Millionen Barrel pro Tag in 2016 auf aktuell über 3,8 Millionen Barrel um rund ein Drittel erhöht. Hiervon könnten die US-Sanktionen nach Einschätzung Freidun Fesharakis, ehemaliger Berater der Iranischen Regierung und Vorsitzender des Energieconsultants FGE, ein Exportvolumen von rund 1,5 Millionen Barrel/Tag austrocknen. Zwar seien aufgrund dessen, dass der absolute Großteil der iranischen Rohölexporte nach Europa und China fließe und der Rückgang daher von deren Kooperation mit der USA abhinge, auch merklich geringere Exporteinbußen denkbar, nichtsdestotrotz berge die neue Gemengelage in der Iran-Frage ein potenzielles mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial für die Ölnotierungen. In jedem Fall rechnen die Analysten der Nord LB im Zuge kommender Signale der US-Regierung mit verstärkten Schwankungen an den Ölmärkten.



Unabhängig von den US-politischen Einflüssen oder kurzfristiger Faktoren - wie Lagermengen oder Förderausfällen - beobachte man am Markt die zunehmende Sorge vor einer erneut auftretenden Überangebotssituation, maßgeblich getrieben durch das starke US-Förderwachstum. In diesem Rahmen sei es am vergangenen Mittwoch im monatlichen OPEC-Ölmarktreport zu einem Novum gekommen. Die OPEC habe ihre Prognose für das US-Förderwachstum erneut nach oben revidiert und rechne nun mit einem Wachstum, das annähernd doppelt so stark verlaufe wie noch vor wenigen Monaten im November erwartet. Insgesamt rechne die OPEC auf Jahressicht mit einem kombinierten Non-OPEC-Förderwachstum von 1,66 mb/d und prognostiziere damit bei einem erwarteten Nachfragewachstum von 1,6 mb/d erstmalig einen Angebotsüberhang vor Berücksichtigung eigener OPEC-Förderausweitungen. Bisher könnten die aus dieser Projektion folgenden negativen Preisimplikationen durch die hohen Compliance-Raten der OPEC-Staaten von gegenwärtig 147% kompensiert werden, wobei die Krise Venezuelas den größten Teil zur Gesamteinhaltung der OPEC beisteuert.



Da die Analysten der Nord LB insbesondere aufgrund der sich verschlechternden Lage in Venezuela mit weiteren Exportreduktionen Venezuelas rechnen (nicht zuletzt bedingt durch eine zu erwartende harte Politik Mike Pompeos), erwarten sie kurzfristig weiterhin hohe OPEC-Compliance-Raten und keine stärkeren Preisabschläge durch etwaige Produktionsüberhänge. Längerfristig bleibe die am 22 Juni stattfindende OPEC-Sitzung und die dort zu beschließenden (Re-)Aktionen der OPEC von enormer Bedeutung für den Trend der Ölnotierungen. (Ausgabe vom 19.03.2018) (20.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am aktuellen Rand blicken wir auf eine Woche größtenteils seitwärts tendierender globaler Rohölmärkte mit vergleichsweise geringen Marktbewegungen zurück, in der die Notierungen am Freitagnachmittag aufgrund der Sorge vor weiteren Spannungen im Mittleren Osten in die Gewinnzone drehten, so Niklas von Perbandt von der Nord LB.Das Barrel Brent habe daraufhin mit 66,21 USD um 1,94% fester als in der Vorwoche geschlossen. Ein Teil dieser Gewinne sei zum Start in die aktuelle Kalenderwoche wieder abgegeben worden, nachdem die Anzahl aktiver US-Bohreinheiten laut Baker Hughes erneut auf 800 Units gestiegenen sei. Grund für das Fehlen einer Richtung im Wochenverlauf sei vor allem der im Fokus stehende US Petroleum Report der EIA gewesen, der zu den US-Lagerbeständen an Rohöl und -derivaten gegenläufige Signale beinhaltet habe. Leichter Druck auf die Rohölnotierungen sei dabei durch die Crude-Lagerbestände entstanden, die mit insgesamt 5 Millionen Barrel doppelt so stark gestiegen seien, wie im Marktkonsens erwartet worden sei (ein leichter Anstieg sei aufgrund der anlaufenden Wartungssaison im Raffineriesektor eingepreist gewesen).Auf der anderen Seite hätten die in der Prozesskette nachgelagerten Treibstoffe und Destillate sowohl einen robusten Nachfrageanstieg als auch deutlich sinkende Lagerbestände verzeichnet, wodurch das Rohöl kurzfristige Unterstützung erfahren habe und sich beide Effekte nahezu vollständig annulliert hätten.