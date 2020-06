Dem jährlichen Bericht von Rystad Energy nach seien die förderbaren Rohölreserven - gemäß Technologie und Nachfrage - seit 2019 um 282 Mrd. Barrel gefallen. Betroffen seien vor allem Förderländer außerhalb der OPEC, die verhältnismäßig hohe Förderkosten hätten. Der Rückgang werde in erster Linie mit dem veränderten Konsumverhalten und den drastischen Investitionskürzungen vieler Ölkonzerne begründet. Aufwendige Explorationsprojekte würden aufgrund der hohen Vorabinvestitionen auf längere Zeit verschoben oder gestrichen. Gleichzeitig erwarte Rystad den für 2030 prognostizierten Höhepunkt der Ölförderung nun zwei bis drei Jahre eher, da annahmegmäß alternative Antriebstechnologien in den nächsten Jahren endgültig mit Verbrennungsmotoren konkurrieren könnten und Investoren weniger in risikoreiche Erschließungsprojekte investieren würden. Somit könnte die Corona-Krise die Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft beschleunigen.



Auch die Ratingagentur Moody's schätze, dass sich die Erdölnachfrage bis 2025 nicht auf das Niveau von 2019 erhole und sei damit deutlich pessimistischer als andere Schätzungen. Viele Erdölunternehmen wären demnach gezwungen ihre Bilanzen deutlich zu korrigieren und Anlagen und Förder- und Explorationsrechte neu zu bewerten. Als einer der ersten großen Ölmultis habe BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) Mitte Juni die Abschreibung von Vermögenwerten im Wert von 17,5 Mrd. USD bekannt gegeben. Anderen Ölförderern stehe Ähnliches bevor.



Laut der Beratungsfirma Deloitte würden alleine die Schieferölproduzenten in den USA mit den Zahlen des zweiten Quartals ihre Vermögenswerte um 300 Mrd. USD korrigieren müssen. Die Studie von Deloitte gehe von einem Ölpreis von 35 USD/Barrel aus. Da folglich die Verschuldungsrate im Verhältnis zum Eigenkapital deutlich steigen werde, werde die Refinanzierung für die Unternehmen teurer und es würden weitere Insolvenzen erwartet. Deloittes Studie rechne bei 35 USD/Barrel mit der Insolvenz von einem Drittel der Schieferölproduzenten.



Gleichzeitig habe der massive Rückgang von Investitionen in Öl- und Gasprojekte auch Folgen für andere Energieträger. In einer Case Study zu Vietnam zeige Rystad Energy, wie Kohle in der kurzen Frist von rückläufigen Öl- und Gasfördermengen profitieren könnte. Vietnam wachse wie viele andere Schwellenländer in der Region mit hohen Wachstumsraten und habe einen deutlich steigenden Energiebedarf in den kommenden Jahren, den es bislang zu einem Drittel mit Erdgasanlagen abgedeckt habe. Da die Gasfördermenge auch in dem Land rückläufig sei, Investitionen in eigene Förderanlagen massiv gekürzt würden und ausreichend große Flüssiggasterminals erst in Planung seien, werde Vietnam seine Kohleimporte erhöhen müssen, um eine stabile und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten zu können. Dies hätte wiederum zur Folge, dass Vietnam seine Klimaziele bis 2030 nur noch schwer erreichen könne.



Insgesamt hätten die niedrigen Öl- und Gaspreise also keine eindeutigen Effekte. Zum einen würden einige aufwendig zu erschließende Erdölquellen schlichtweg unrentabel, während gleichzeitig die Entwicklung alternativer Energiequellen und Antriebstechnologien voranschreite. Zugleich gebe es, wie die Case Study zu Vietnam zeige, auch Verschiebungseffekte zu ökologisch problematischeren Energieträgern. (25.06.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat sich in der letzten Woche trotz der hohen Unsicherheit weitgehend stabil gezeigt, so Henrik Decker, Gastresearcher, sowie Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Der Preis für ein Barrel WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) sei leicht auf aktuell 37,6 USD/Barrel gefallen und liege damit 2,1% niedriger als noch vor einer Woche. Für die europäische Rohölsorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) lasse sich ein ähnlicher Trend beobachten. Aktuell notiere ein Barrel Brent bei 39,9 USD und damit 2,9% unter dem Niveau der Vorwoche. Unterstützt von positiven Konjunkturindikatoren wie dem PMI würden die Ölmärkte auf eine weitere Stabilisierung der Nachfrage hoffen. Gleichzeitig sorge die Beschleunigung der Infektionsdynamik in einigen US-Bundesstaaten weiterhin für große Unsicherheit. Die weltweit steigenden Neuinfektionen würden bedeuten, dass die Erholung der Weltwirtschaft auf wackeligen Füßen stehe.Neueste Zahlen der amerikanischen Lagerbestände, ausgenommen der strategischen Reserve, würden zeigen, dass die Rohölreserven Mitte Juni weiterhin deutlich über dem Niveau der Vorjahre lägen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die Bestände um 1,44 Mio. Barrel (Stand 19. Juni) gewachsen und lägen damit 16% über dem Fünfjahresdurchschnitt.