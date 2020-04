Der scheinbar einfache Ausweg, das nicht verwendete Rohöl zwischenzulagern, um es dann bei einer Normalisierung der Lage wieder feil zu bieten, sei für viele Anbieter auch nicht attraktiv, da sich die Lagerpreise teilweise mehr als verdoppelt hätten. Geschätzt werde, dass ein Überschussangebot von 20 Millionen Barrel/Tag rund 40 bis 80 Tage lang durchgehalten werden könne, dann seien die physischen Lagerkapazitäten erschöpft. Je länger die Shutdowns also anhalten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau in eine derartige Situation hineinlaufen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Grundsätzlich seien sogar negative Ölpreise denkbar, sehr wahrscheinlich sei auf jeden Fall, dass der Tiefpunkt bei den Ölpreisen noch nicht erreicht worden sei.



Daran knüpfe sich die Frage, welches Interesse Saudi-Arabien an dieser teilweise selbst herbeigeführten Situation haben könne. Immerhin benötige der saudische Staat gemäß der Schätzung des Internationalen Währungsfonds einen Ölpreis von mehr als 80 US-Dollar/Barrel, um einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Dennoch sei es möglich, dass Saudi-Arabien seine Ankündigung, die Ölförderung von derzeit 9,7 Millionen Barrel/Tag auf 12 Millionen Barrel pro Tag anzuheben, wahr mache.



Denn folgendes Szenario sei denkbar: Aufgrund des niedrigen Ölpreises komme es in den nächsten Monaten überall auf der Welt und insbesondere in der US-Frackingindustrie zur Schließung von Erdölförderanlagen. Saudi-Arabien, das die Zeit der klammen Kassen mit der Auflösung von Vermögenswerten und durch Schuldenaufnahme überbrücken könne, gewinne in diesem Szenario wieder die Marktanteile zurück, die das Land in den letzten Jahren verloren habe. Angebot und Nachfrage kämen wieder stärker ins Gleichgewicht, zumal der jetzt niedrige Ölpreis eine wichtige Unterstützung für die vermutlich in der zweiten Jahreshälfte beginnende Erholung der Weltwirtschaft darstellen sollte. Außerdem steige mit dem höheren Marktanteil auch wieder die Preissetzungsmacht des Ölstaates.



Es würde vermutlich eine Weile dauern, bis sich die Erdölindustrien in den USA und anderen Ländern wie etwa Kanada - hier würden teure Teersande gefördert - erholen würden. Saudi-Arabien würde als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervorgehen, die sich nur vordergründig als ein Konflikt mit Russland darstelle. Denn die Interessen Russlands seien in dieser Beziehung sehr ähnlich, da die Frackingindustrie in den USA ebenfalls als Rivale wahrgenommen werde. Am Ende könnte sogar die OPEC-Partnerschaft mit Russland wieder funktionieren.



Gut möglich sei es aber, dass die saudische Regierung auch noch in eine andere Richtung denke und nicht nur kurzfristig seine Förderung hochfahren möchte, sondern dauerhaft. Der Grund: Als Folge der drohenden Klimakrise könnten Öl und andere fossile Brennstoffe wertlos werden. Also fördere man jetzt, frei von selbst auferlegten OPEC-Förderquoten, "auf Teufel komm' raus". Die saudischen Ölquellen würden zu den günstigsten weltweit gehören, weil eine glückliche geologische Formation dazu geführt habe, dass das Erdöl quasi direkt unter dem Wüstensand lagere. Saudi-Arabien wisse also, dass es aus betriebswirtschaftlicher Sicht "the last man standing" sein werde und der letzte Tropfen Öl nicht aus einer amerikanischen oder brasilianischen Erdölquelle kommen werde, sondern aus einer saudischen Anlage.



In diesem Szenario sei vorstellbar, dass das Land in den nächsten Jahren versuchen werde, seine Produktionskapazitäten erheblich auszuweiten und nicht nur 12 Millionen Barrel/Tag, sondern vielleicht 15 oder 18 Millionen Barrel/Tag fördern werde. Der Ölmarkt würde ein komplett neues Gesicht bekommen, in dem die alten Mächte im Nahen Osten wieder die Oberhand gewinnen würden. Saudi-Arabiens geopolitische Bedeutung würde jedoch in diesem durch den perfekten Sturm ausgelösten Strategiewechsel nur dann noch erkennbar bleiben, wenn dem Land gleichzeitig ein Strukturwandel hin zu ölunabhängigen Sektoren gelänge. (Ausgabe vom 02.04.2020) (03.04.2020/ac/a/m)







