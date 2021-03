Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Jahren haben Beobachter dem Ölkartell OPEC immer öfter einen schweren Stand attestiert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Die Konkurrenz aus den USA und Russland lasse die Bedeutung des Kartells schwinden, so die Kritiker. Doch die OPEC sei stärker als gedacht. Nachdem die Allianz mit Russland (OPEC+) zwischenzeitlich gebröckelt sei, würden die Parteien inzwischen wieder an einem Tisch sitzen und hätten die ohnehin schon steigenden Ölpreise zuletzt erneut angeschoben. Grund: Eigentlich sei erwartet worden, dass die OPEC nun die Schleusen wieder etwas mehr öffnen könnte - schließlich würden steigende Preise dafür sorgen, dass die US-Konkurrenz, wo unter anderem Schieferöl gefördert werde, wieder stärker an Bedeutung gewinne. Viele dieser Unternehmen seien in den vergangenen Monaten aber in die Insolvenz geschlittert oder hätten ihre Produktion gedrosselt. Wohl auch deswegen habe die OPEC Spielraum gesehen, die Fördermenge noch einige Zeit gedrosselt zu lassen, was mit steigenden Öl-Notierungen einhergehen könnte.



Im Vergleich zu den ersten Lockdown-Wochen im vergangenen April habe sich der Ölpreis inzwischen bereits fast vervierfacht und notiere heute um die 70-US-Dollar-Marke. Angesichts der zunehmenden Impf-Erfolge rund um den Erdball und vor allem der wirtschaftlichen Erholung in den USA und China dürfte eine steigende Nachfrage auf ein weiterhin knappes Öl-Angebot treffen. Gut möglich also, dass Öl der Sorte Brent noch Luft nach oben haben könnte. Wenngleich durchaus damit gerechnet werden sollte, dass die OPEC+ ihre Förderung bei einem der nächsten Treffen wieder ausweiten könnte. (12.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.