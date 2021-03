Der saudische Ölminister habe jedoch angedeutet, dass die Zeiten einer schnellen Rückkehr des US-Schieferöls vorbei sein könnten, was nach Meinung der Analysten der Hauptgrund für die mutige Entscheidung der OPEC sein könnte, die aktuelle Fördermenge bis in den April zu verlängern. Die Gruppe habe auch erwähnt, dass sich die Fundamentaldaten für den Ölmarkt zwar verbessern würden, es aber viel Unsicherheit über die kurzfristigen Aussichten für die Erholung der Ölnachfrage gebe; daher sei ein vorsichtiger Ansatz zur Drosselung von den Mitgliedsländern der Gruppe unterstützt worden.



Das bewiesene Engagement der OPEC+, das Ölangebot knapp zu halten und damit die Wiederherstellung des Gleichgewichts am Ölmarkt zu beschleunigen, habe eine Aufwärtsrevision der Ölpreisprognose der Analysten ausgelöst. Die Analysten würden davon ausgehen, dass trotz eines starken Anstiegs des Ölpreises das Risiko eines Produktionswachstums im US-Schieferölraum kurzfristig gering bleibe.



Die Analysten würden denken, dass die Rückwärtsentwicklung des Ölpreises, knappere und teurere Finanzierungen sowie umweltbezogene Restriktionen, die von der neuen US-Regierung eingeführt worden seien, die US-Akteure davon abhalten könnten, ihre Produktion schnell hochzufahren. Daher würden sie davon ausgehen, dass die Marktfundamentaldaten für den Ölpreis unterstützend bleiben würden und einen durchschnittlichen Preis für Brent von über USD 70 pro Barrel in Q2-Q3 21e, USD 67,5 pro Barrel in 2022e und USD 60 pro Barrel über 2023e hinaus sehen.



Obwohl noch nicht unmittelbar bevorstehend, sollten Anleger Entwicklungen, die die Marktstimmung schwächen könnten, nicht ignorieren. Die Rückkehr der iranischen Ölexporte sei noch lange nicht in Sicht, insbesondere angesichts der jüngsten Weigerung des Iran, die Verhandlungen mit der neuen US-Regierung wieder aufzunehmen. Dennoch könnten die Analysten bereits in H2 21 einige ermutigende Nachrichten sehen, da die US-Regierung nach Wegen suche, den Dialog mit dem Iran wieder aufzunehmen. Auch wenn sie immer noch verwundet sei, sollte man die erwiesene Widerstandsfähigkeit der US-Ölindustrie nicht unterschätzen, die weiterhin als Swing-Produzent angesehen werde. Nicht zuletzt könnte die Erholung der Flugzeugtreibstoffnachfrage, die ca. 6% des globalen Rohölverbrauchs im Jahr 2019 ausgemacht habe, länger dauern, falls sich das Tempo der Covid-19-Impfungen nicht beschleunige.



Die Analysten würden mit einer durchschnittlichen globalen Rohölproduktion von 95 Mio. Fass/ Tag im Jahr 2021e und 100 Mio. Fass/Tag im Jahr 2022e (gegenüber 100,3 Mio. Fass/Tag im Jahr 2019 und 91,2 Mio. Fass/Tag in H2 20) rechnen. Der Anstieg des Angebots in den Jahren 2021e und 2022e dürfte hauptsächlich von den OPEC-Mitgliedern und ihren Verbündeten getragen werden, während die US-Fördermenge im Jahr 2021e bei 16,3 Mio. Fass/Tag bleiben und im Jahr 2022e um 5,5% gegenüber 2021 (also um knapp 1 Mio. Fass/Tag) steigen dürfte.



Basierend auf ihren Prognosen für die Ölnachfrage und das Ölangebot würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass die weltweiten Ölvorräte bis zum Ende dieses Jahres auf das Niveau vor dem Covid-19-Ausbruch zurückgehen würden. (08.03.2021/ac/a/m)





