Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Ölmärkte standen letzte Woche ganz im Zeichen des Drohnen-Anschlags auf die saudischen Ölverarbeitungsanlagen in Abqaiq und das nahegelegene Ölfeld in Churais, so die Analysten der Nord LB.



In Folge dieses Angriffs hätten die Ölnotierungen eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem historischen Preisanstieg um bis zu 20 Prozent in der Spitze, hätten sich die Notierungen der Leitsorte Brent im Wochenverlauf aufgrund einer gezielten Beruhigungsrhetorik hinsichtlich des Ölangebots sogar wieder in die Regionen vor dem Zwischenfall bewegt. Allgemeine Zweifel an den eventuell doch zu positiven Statusberichten der Verantwortlichen von Saudi Aramco hätten die Nordseeölsorte zum Ende der vergangenen Handelswoche auf USD 64,45 erneut leicht ansteigen lassen. Dies entspreche einem Wochenplus von rund 7 Prozent. Das saudische Königreich versuche bisher den größten Produktionsausfall ihrer Geschichte als einen Ausfall darzustellen, welcher sich zeitnah kontrollieren und beheben lasse. Diese Kommunikationsstrategie dürfte jedoch auch dazu dienen, mögliche Schwierigkeiten angesichts des geplanten IPO von Saudi Aramco zu kaschieren.



So habe Bloomberg unter Verweis auf eine gut unterrichtete Quelle berichtet, dass sich die Reparaturarbeiten deutlich länger hinziehen könnten und Saudi Aramco hinsichtlich der vollen Wiederherstellung der Förderkapazität pessimistisch sei. Ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der Staatskonzern anscheinend irakische Importe in Höhe von 20 Mio. Fass Rohöl angefragt habe, könnte diesbezüglich ein Fingerzeig sein. Gut möglich also, dass die saudische Infrastruktur doch nachhaltiger in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Dies dürfte preisstützend wirken. Währenddessen gehe die Aufarbeitung des Drohnen-Angriffs weiter. Am Freitag habe Saudi-Arabien mutmaßliche Beweise präsentiert, dass der Angriff nicht von Huthi-Rebellen aus dem Jemen, sondern unmittelbar von Seiten des Irans erfolgt sei. Auch die USA sehe den Iran als Urheber und habe eine deutliche Verschärfung der Sanktionen angekündigt. Diese dürften zunächst wirtschaftlicher Natur sein, da aktuell jede Partei eine militärische Eskalation scheue. Das Risiko eines Krieges, welcher die Risikoprämien in den Ölpreisen nochmals deutlich steigen ließe, sei jedoch erhöht. (23.09.2019/ac/a/m)





