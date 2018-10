Hannover (www.aktiencheck.de) - Insbesondere bis Mitte vergangener Woche setzte sich der seit Monatsbeginn anhaltende Abwärtstrend der globalen Ölnotierungen fort, womit das Barrel Brent am Freitag nach einer kurzfristigen Stabilisierung bei USD 77,43 um -3% leichter schloss als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Abhängig von der Schärfe der Einschnitte in die Iranexporte würden die kommenden Wochen einige Aufschlüsse über den weiteren Trend der Ölnotierungen liefern. Sollten die Exportmengen kurzfristig wie von der US-Regierung beabsichtigt bis auf wenige hunderttausend Barrel täglich ausgetrocknet werden, dürften die Preisabschläge der vergangenen Wochen schnell wieder kassiert werden. Sollten Schlüsselimporteure wie China oder Indien große Teile der durch andere Importeure wegfallenden Mengen kompensieren, wäre eine Fortsetzung des aktuellen Abgabetrends zumindest bis zum nächsten Treffen der "OPEC+" am 6. Dezember - bei der erneute Produktionscuts diskutiert werden könnten - wahrscheinlich.Unabhängig von den kurzfristigen Auswirkungen der Sanktionen, erwarten die Analysten der Nord LB im Rahmen der eingetrübten Wirtschaftswachstumsaussichten sowie vor allem aufgrund des erwarteten starken US-Fördermengenwachstums nach Fertigstellung zusätzlicher Pipelinekapazitäten in 2019 eine leichte Entspannung der Ölpreise. (29.10.2018/ac/a/m)