Hintergrund dieses Preisverfalls sei der drohende Zusammenbruch der Ölstaatenallianz OPEC+. Noch am Freitag habe sich die Kern-OPEC als Reaktion auf die Nachfrageschwäche durch die Corona-Krise auf eine weitere Förderkürzung um täglich 1,5 Millionen Barrel verständigt. Davon sollten 500 Tsd. Fass durch die 10"+"-Staaten erbracht werden. Russland habe schon im Vorfeld seinen Unwillen geäußert, weitere Kürzungen vorzunehmen, während die OPEC erklärt habe, weitere Kürzungen in keinem Falle alleine zu tragen. Für die Analysten der NORD LB sei Russland überraschend dennoch bei seiner Haltung geblieben.



Mit dem ergebnislosen Ende des Kartelltreffens stehe der Ölmarkt nun vor einem Preiskampf. Die bisherigen Förderkürzungen der OPEC+ in Höhe von 2,1 Mio. bdp würden Ende März auslaufen. Saudi-Arabien habe bereits angekündigt, ab April wieder deutlich mehr Öl zu fördern. Andere Ölexporteure könnten sich ähnlich verhalten. Die ohnehin überversorgten Ölmärkte würden damit förmlich überflutet zu werden drohen. Die weitere Entwicklung des neuen Konflikts zwischen OPEC und Russland sowie das weitere Vorgehen der OPEC werde die Preisentwicklung künftig stark prägen und bleibe eng zu beobachten. Das nächste turnusmäßige Treffen der OPEC finde im Juni statt. Gut vorstellbar, dass bis dahin keine neue Förderrichtlinie erlassen werde.



In der Zwischenzeit werde das geringe Preisniveau vor allem in der massiv verschuldeten US-Schieferölindustrie für Probleme sorgen. Russland scheine die aktuelle Konstellation nutzen zu wollen, um die amerikanischen Schieferölproduzenten aus dem Markt zu drängen. Obwohl die OPEC dies begrüßen werde, sei ein Preisniveau unterhalb von USD 50 pro Barrel Brent auf Dauer für die Staatshaushalte der OPEC nicht zu verkraften. Nach vorne blickend werde es darauf ankommen, wie schnell und stark die US-Produzenten getroffen würden und wie viel Durchhaltevermögen die OPEC+ habe. Die Analysten de NORD LB würden ihre Prognosen deutlich nach unten revidieren. (09.03.2020/ac/a/m)







