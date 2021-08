Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mitte Juli haben sich die Mitglieder der OPEC+ doch noch auf eine Produktionsanhebung ab August 2021 um monatlich 400 Tausend Fass Rohöl geeinigt, so die Analysten der DekaBank.Die Corona-Rezession werde im Jahr 2021 aufgrund der vorhandenen Impfmöglichkeiten überwunden. Die rasche Erholung der Weltwirtschaft ziehe einen Anstieg des globalen Rohölkonsums nach sich. Die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der Mitglieder der OPEC+ würden im Prognosezeitraum bis 2022 nach und nach zurückgenommen werden müssen. Der Markt benötige eine steigende Ölförderung, die vornehmlich von der OPEC+ bereitgestellt werden müsse. Denn die Fracking-Industrie in den USA erfahre unter dem neuen Präsidenten Biden nicht mehr die politische Unterstützung, wie dies unter der Präsidentschaft von Trump der Fall gewesen sei. Es werde erwartet, dass die US-Ölförderung auf einem hohen Niveau seitwärts laufen werde. Dies gebe den OPEC-Ländern - insbesondere, wenn sie mit anderen großen Produzenten wie Russland zusammenarbeiten würden - wieder mehr Marktmacht, über die eigenen Produktionsmengen die Ölpreise stärker zu beeinflussen.In einem Umfeld, in dem Inflationssorgen eine größere Rolle spielen würden, würden höhere Ölpreise leichter durchsetzbar sein. Gleichzeitig würden die OPEC und ihre Verbündeten darauf achten müssen, dass sich Öl nicht zu stark verteuere, weil die Konjunktur sowie die Ölnachfrage darunter leiden könnten und Öl aus kostenintensiverer Förderung wie dem Fracking wieder wirtschaftlicher werde. Aus Sicht der Nachhaltigkeit, der eine immer größere Bedeutung beigemessen werden müsse, hätten zwar höhere Ölpreise eine wünschenswerte Signalwirkung, aber nur dann, wenn in der Folge regenerative Alternativen zu fossilen Energieträgern stärker zum Zuge kämen. (Ausgabe August 2021) (16.08.2021/ac/a/m)