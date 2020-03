Da die Saudis ihre Produktion auf bis zu 11-12 mbpd (1.000 Barrel /Tag) erhöhen könnten, wenn sie sich für eine maximale Kapazität entscheiden würden, werde das zusätzliche Angebot eine erzwungene Auflösung von Positionen auslösen, was den derzeitigen Ausverkauf in den kommenden Tagen beschleunigen dürfte.



Der Preisdruck werde am stärksten in den Schieferöl produzierenden Gebieten zu spüren sein, wo das Wachstum in diesem Jahr voraussichtlich deutlich zurückgehen werde. Darüber hinaus könnten die ölproduzierenden Regionen mit sozialen Unruhen konfrontiert werden.



Die langfristigen Aussichten für Öl hätten sich jedoch verbessert, da die längerfristigen Ölpreise aufgrund der gestiegenen langfristigen Produktionskosten schließlich eine Untergrenze erreichen würden. Die Schieferölproduzenten würden ihren Zugang zu billigen Finanzierungen blockiert sehen und würden nicht mehr als marginale Swing-Produzenten bei 50 USD pro Barrel auftreten. Unabhängig von den derzeitigen Marktbewegungen würden die Ölmärkte bis 2023-2025 in eine strukturelle Unterversorgung umschwenken, da die großen Ölproduzenten nicht in neue Infrastrukturprojekte investiert hätten und die Schieferproduzenten Dividendenzahlungen gegenüber Investitionsausgaben zur Unterstützung neuer Produktionsanlagen bevorzugen würden. Abgesehen von den Unterinvestitionen profitiere das Öl längerfristig von einer steigenden Nachfrage, die im Laufe dieses Jahres wieder anziehen werde.



Ein niedrigerer Ölpreis werde die grüne Revolution in der Welt zum Stillstand bringen. Volkswirtschaften wie China, die EU, Japan und andere Schwellenländer würden nicht zögern, eine Zeit billigen Öls und billigen Gases auszunutzen und wahrscheinlich auf billigen Brennstoffverbrauch setzen statt auf erneuerbare Energien umzustellen. Und schließlich könnten Saudi-Arabien und Russland ihr Machtspiel beenden, sobald sie einen strukturellen Einbruch der Schieferölproduktion sähen, der möglicherweise mit einer Wiederbelebung der wirtschaftlichen Aktivität im Laufe dieses Jahres einhergehen werde.



Eine defensive Kurvenpositionierung bei Rohöl-Terminkontrakten in Verbindung mit einem verstärkten Engagement in Edelmetallen dürfte Rohstoffinvestoren helfen, den Sturm zu überstehen. Bereits in der vergangenen Woche hätten die Experten eine defensivere Position eingenommen, indem sie Untergewichtungen in Ölkontrakten mit kurzfristigem Verfallsdatum vorgenommen und diese mit Ölkontrakten mit längerer Laufzeit abgesichert hätten. In den kommenden Tagen würden die Experten weitere defensivere Positionen in Ölkontrakten hinzufügen, welche Futures-Kurven ausnutzen würden, die sich tiefer in Contango bewegen würden. In Erwartung von Zinssenkungen der Zentralbanken in Verbindung mit einer Flucht in sichere Häfen hätten die Experten ihr Engagement in Edelmetallen mit einer gleichmäßigen Verteilung auf Gold, Silber, Platin und Palladium erhöht. Sollte es zu einem ausgewachsenen Preiskampf bei Öl kommen, würden die Zentralbanken noch mehr Gründe haben, die Zinssätze zu senken, um deflationären Kräften entgegenzuwirken. Darüber hinaus habe der US-Dollar begonnen, gegenüber dem Euro, dem Yen, dem Schweizer Franken und anderen G10-Währungen zu schwächeln. Dieses Umfeld sei positiv für Gold und Silber. (09.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise werden weiterhin um 35 US-Dollar pro Barrel volatil bleiben, so Michel Salden, Senior Portfolio Manager, Vontobel Asset Management.Ausverkauf dürfte zunächst weitergehen. Langfristige Aussichten für Öl verbessert, da das billige Angebot mittelfristig die Nachfrage wieder anziehen lassen könnte. Erhöhtes Engagement in längerfristigen Ölterminkontrakten und Edelmetallen ratsam.Die Verbreitung des COVID19-Virus habe die Wirtschaftstätigkeit und damit die Ölnachfrage erstickt. Daher habe sich die OPEC bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche mit einem Überangebot auf den Märkten konfrontiert gesehen und habe versucht, die Förderkürzungen bis Ende 2020 zu verlängern und zu vertiefen, um die Rohölpreise zu stützen. Da Russland jedoch ein Abkommen blockiert habe, würden die derzeitigen Quoten zum Monatsende auslaufen und Russland werde seine Produktion in den kommenden Wochen erhöhen. Als Reaktion darauf habe Saudi-Arabien beschlossen, die Produktion anzukurbeln und das Rohöl, das in andere Länder exportiert werde, zu diskontieren, was einen Absturz der Rohölpreise ausgelöst habe.