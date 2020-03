Die Folge sei gewesen, dass die USA zum größten Ölproduzenten der Welt aufgestiegen seien. Der OPEC sei damit die Kontrolle, den Ölpreis über das Angebot zu steuern, genommen worden. Vor drei Jahren sei die OPEC zu "OPEC +" erweitert worden, ergänzt um Länder wie Russland, Kasachstan und Mexiko, um die Versorgung unter Kontrolle zu halten.



Diese Beziehung sei letzte Woche zerstört worden, als Russland sich geweigert habe, seine Produktion herunterzufahren, um den Ölpreis stabil zu halten. Die Reaktion Saudi-Arabiens sei sehr deutlich gewesen. Das Land habe sich geweigert, die Hauptlast allein zu tragen, und seine eigene kostengünstige Produktion gesteigert.



Russland habe harte Maßnahmen für sein Haushaltsbudget ergriffen; das Land sei also jetzt in der Lage, sich einen niedrigeren Ölpreis zu leisten. Den US-Schieferproduzenten, die höhere Kosten hätten, sei durch günstige Kredite geholfen worden, ihre Produktion kontinuierlich zu finanzieren. Dieser Einbruch des Ölpreises werde ihre Möglichkeit, sich weiter zu verschulden, einschränken. In der Regel würden die Schieferunternehmen ihre Produktion allerdings sechs Monate bis ein Jahr im Voraus absichern. So werde also die Verringerung des Angebots nicht sofort erfolgen, wenn der Ölpreis auf diesem Niveau bleiben sollte, aber sie werde kommen.



Die Verbraucher würden von der Entwicklung profitieren, da sie weniger für Benzin und mehr für andere Dinge ausgeben könnten. Der niedrige Ölpreis werde sich auch für andere Branchen wie Fluggesellschaften positiv auswirken, die wegen des Coronavirus einen Nachfragerückgang erleben würden und nun immerhin auch ihre größten Kosten sinken sähen. (09.03.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die durch COVID-19 hervorgerufene Unruhe in der globalen Nachfrage hat die zunehmende Fragilität einer der größten zwischenstaatlichen Organisationen der Welt, der OPEC, aufgedeckt, so Randeep Somel, Director für globale Aktien im Aktienteam von M&G Investments.Die Beziehung sei in den letzten fünf bis sechs Jahren bereits etwas ausgefranst, da die Ölnachfrage parallel zur Entwicklung der Weltwirtschaft volatil gewesen sei. Zu den Problemen sei ein neues Angebot auf den Markt gekommen: Öl, das durch das Aufkommen des Hydraulic Fracturing ("Fracking") gefördert werde.