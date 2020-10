Hannover (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn fallen die Kurse nicht nur an den Finanzmärkten deutlich, auch die Ölpreise gaben am Montagmorgen auf bis zu 40,40 USD pro Barrel nach und lagen damit um 2,6% tiefer als am Freitag, so die Analysten der Nord LB.Am Freitag habe die Ankündigung der libyschen Ölgesellschaft belastet, ihre Produktion binnen eines Monats auf über 1 Mio. Barrel pro Tag nach oben zu fahren; Vladimir Putins Äußerungen, die Produktion eventuell auch stärker zu kürzen, hätten hingegen verpufft. Die Corona-Krise überschatte aktuell wieder alles. Offenbar werde es immer schwieriger, die weltweit stark steigenden Corona-Neuinfektionen zu ignorieren. Zwar werde in einigen Ländern noch diskutiert wie härtere Maßnahmen zu vermeiden wären, viele andere Staaten würden sich jedoch gezwungen sehen, die schärfsten Einschränkungen seit den Lockdowns im zweiten Quartal zu verhängen. Die Dynamik erzwinge dann oft trotzdem überraschend schnelle Entscheidungen wie sie z.B. Italien und Spanien am Wochenende getroffen hätten.Für die Entwicklung der Ölnachfrage dürfte auch interessant sein, dass Fluglinien wieder damit begonnen hätten, ihre Flugpläne zusammen zu streichen oder ihren Ausblick zu senken (Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF)). Eine der größten Airlines, IAG (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF), habe erklärt, statt wie ursprünglich geplant mit einer Kapazität von 40% nun nur noch mit 30% fliegen zu wollen. Ähnliche Entwicklungen seien auch bei easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) und Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) beobachtbar. Insgesamt würden sich die Aussichten wieder deutlich eintrüben. Helfen könnte eventuell ein neues Konjunkturpaket in den USA; vor der Präsidentschaftswahl sei damit jedoch nicht mehr zu rechnen. Wie schnell eine neue Administration in Washington handlungsfähig wäre, sei offen. (26.10.2020/ac/a/m)