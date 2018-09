Mit Blick auf die Zukunft erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG, dass alle drei Säulen ihres optimistischen Ausblicks intakt bleiben würden. Obwohl die Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft, angesichts des ungelösten Handelskonflikts und den Turbulenzen in einigen Emerging Markets, groß seien, würden die Analysten weiterhin von einem robusten Wachstum von etwa 3,5% im kommenden Jahr ausgehen. Erste Stimmungsindikatoren würden bereits eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität im dritten Quartal anzeigen. Nach dem Dafürhalten der Analysten dürfte die globale Ölnachfrage somit im kommenden Jahr mit ca. 1,5 Mio. Barrel/Tag YoY erneut spürbar kräftig zulegen. Die Angebotsseite sei ähnlich stark politisiert wie die Nachfrageseite. Während das Angebot in einigen Ländern, insbesondere dem Iran und Venezuela, rückläufig sein werde, würden die Kern-OPEC-Länder und Russland mit einer Produktionsausweitung einige verloren gegangene Barrel kompensieren können.



In den USA sei das Angebotswachstum aufgrund von Pipelineengpässen bis in das Spätjahr 2019 begrenzt. Für das laufende Jahr würden die Analysten weiterhin mit einem Produktionzuwachs von etwas weniger als 1,3 Mio. Barrel/Tag YoY rechnen. Angesichts des ungelösten Pipelineproblems dürfte das Angebotswachstum im kommenden Jahr mit einem Zuwachs von lediglich 0,9 Mio. Barrel/Tag eher moderat ausfallen. Per saldo würden die Analysten unverändert ein Marktdefizit am globalen Ölmarkt bis mindestens Mitte des kommenden Jahres erwarten, jedoch dürfte dies aufgrund der Iran-Sanktionen höher ausfallen als bisher prognostiziert. Entsprechend würden die Analysten ihre Ölpreisprognose nach oben anheben. Für das Jahresende würden sie einen Brent-Ölpreis von mehr als 80 US-Dollar/Barrel erwarten. Im kommenden Jahr würden die Analysten mit einem durchschnittlichen Ölpreis von etwa 72 US-Dollar/Barrel rechnen.



Angesichts der bereits sehr niedrigen Lagerbestände und der Erwartung eines bis Mitte des kommenden Jahres anhaltenden Marktdefizits rechnen die Analysten der HSH Nordbank AG mit einer weiteren Ausweitung der Backwardation. Am kurzen Ende der Terminkurve (1-Mo - 2Mo-Kontrakt) würden sie für das vierte Quartal dieses Jahres und für das erste Quartal kommenden Jahres eine Spread-Ausweitung auf knapp 2% erwarten. Dies entspräche einem annualisierten Carry (Rollgewinn) von 23%. Bei der US-Sorte WTI würden die Analysten von einem Carry von 7% ausgehen. (19.09.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Rohölpreise haben in den vergangenen Wochen wieder spürbar zugelegt, nachdem diese zwischenzeitlich aufgrund von Sorgen vor einem Angebotsüberschuss im dritten Quartal binnen weniger Handelstage um mehr als 10% eingebrochen sind, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mit etwa 80 US-Dollar/Barrel notiere der Preis der Nordseesorte Brent in der Nähe des Mehrjahreshochs, welches Mitte Mai erreicht worden sei. Angetrieben worden seien die Preise maßgeblich durch drei Faktoren: (i) ein weiterhin robustes spätzyklisches Nachfragewachstum, (ii) ein zunehmend rückläufiges Angebot aus dem Iran (gegenwärtig vornehmlich nach Europa, Japan und Korea) sowie (iii) ein spürbarer Anstieg der Importe im August aus China. Hier sei nach einer Phase des Lagerabbaus und den damit korrespondierenden niedrigeren Rohölimporten im zweiten Quartal wieder damit begonnen worden, Lagerbestände aufzubauen.