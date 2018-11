Die Angebotsseite habe sich jüngst spürbar aufgehellt: So sei es in den vergangenen zu einer starken Aufwärtsrevision bei der US-Produktion gekommen, bei einer gleichzeitig höher als erwarteten Produktion in Libyen und Venezuela. Es sei jedoch wichtig anzumerken, dass dies noch nicht in stark steigenden Lagerbeständen geendet und somit den gestrigen Ausverkauf nicht gerechtfertigt habe, insbesondere dann, wenn die OPEC jetzt eine Produktionskürzung als Ergebnis diskutiere.



Möglicherweise habe Letzteres sogar dahingehend gewirkt, dass die Nachfragesorgen verschärft worden seien. Anders als 2016, als die Lagerbestände weit oberhalb des Fünfjahres-durchschnitts gelegen hätten, der Preis bei etwa 45 US-Dollar/Barrel und die gesamte Forward-Kurve in Contango notiert habe, befänden sich die OPEC-Staaten gegenwärtig in einer komfortablen Situation, mit Lagerbeständen unterhalb des Durchschnitts, Preisen von spürbar über 60 US-Dollar sowie die Terminkurve meist in Backwardation. Daher erscheint uns die Diskussion etwas verfrüht, zumal die Datenlage für August und September eher überschaubar ist, um sich hier ein finales Urteil zu erlauben, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



Angesichts des Ausmaßes des jüngsten Preisrückgangs gelte es vor allem nach weiteren Fakten, welche für den Abverkauf verantwortlich seien, Ausschau zu halten. Wie bereits weiter oben kurz angerissen, machen wir für den gestrigen Preisabfall Momentum- und Hedging-Strategien verantwortlich, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Ähnliche scharfe Ölabwärtsbewegungen seien in der Vergangenheit alle mit großen negativen "Gamma-Effekten" verbunden gewesen, wie beispielsweise Anfang Mai 2017.



- Bei den Momentum-Strategien/automatisierte Handelssysteme dürften so genannte negative "Gamma-Effekte" am Optionsmarkt den Ausschlag gegeben haben.



- Bei den Hedging-Strategien sei jüngst ein spürbarer Anstieg der so genannten Swap-Dealer-Positionierungen zu erkennen, die auf erhöhtes Produzenten-Hedging hindeuten würden. Dies liege angesichts der jüngsten Preisrückgänge auf der Hand, dass Ölförderfirmen versuchen würden, durch Absicherung am Terminmarkt einen möglichst hohen Preis zu erzielen. (14.11.2018/ac/a/m)







