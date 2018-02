Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind zuletzt kräftig gestiegen, berichten die Analysten der HSH Nordbank AG.



Dabei habe u. a. die Nordseesorte Brent mit rund 71 US-Dollar/Barrel den höchsten Stand seit Dezember 2014 erreicht. Angetrieben worden sei diese Entwicklung u. a. durch ein sehr starkes konjunkturbedingtes Nachfragewachstum und eine weiterhin anhaltend hohe OPEC-Disziplin in Bezug auf die vereinbarten Förderquoten. Beides habe zu einer Beschleunigung des Öllagerabbaus geführt. Die Analysten seien daher weiterhin der Ansicht, dass die OPEC mit ihren Förderkürzungen den globalen Öllagerabbau stärker vorantreibe, als es für eine nachhaltige Preisstabilisierung sinnvoll wäre.



Den gegenwärtigen Ölpreisanstieg sehen die Analysten der HSH Nordbank AG als zyklisch an. Bei den aktuellen Preisen dürfte die Terminkurve in allen Regionen deutlich über den Grenzkosten liegen und eine allmähliche Belebung der Bohraktivitäten der Hersteller nach sich ziehen. Da viele Unternehmen derzeit jedoch besonderen Wert auf die Cash-Flow-Kumulierung legen würden, könnten einige Investitionen verschoben werden. Für 2018 würden die Analysten daher nun mit höheren Öldurchschnittspreisen von 65 US-Dollar/Barrel rechnen. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





