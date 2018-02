Dies spreche eigentlich dafür, dass die OPEC spätestens auf der nächsten formellen Sitzung im Juni den Ausstieg aus den Kürzungsmaßnahmen beschließen könnte. Bestärkt worden sei diese Sichtweise dadurch, dass sich Saudi-Arabiens Energieminister Khalid al-Falih vor Wochenfrist dahingehend geäußert habe, dass man darüber nachdenke, die Bewertung der Lagerbestände in Tagen der Nachfrage zu bewerten (statt wie bis jetzt in Barrel).



Diese von den Analysten präferierte Metrik würde nahelegen, recht zügig aus dem Abkommen auszusteigen. Denn ein Festhalten an den Förderkürzungen würde zu einem ungewollt deutlichen Abbau der Lagerbestände führen, was nicht nur die Ölpreise weiter antreiben sollte, sondern auch die Ölpreis- und Gewinnvolatilität in die Höhe treiben dürfte. Dies könne nicht im Interesse der OPEC-Staaten und Russlands sein. Denn eine höhere Ölpreis- und Gewinnvolatilität führe zu einer niedrigeren Bewertung der Vermögenswerte eines Öl-Unternehmens.



Vor diesem Hintergrund sei es überraschend gekommen, dass sich Energieminister al-Falih in London im Rahmen der alljährlichen International Petroleum-Week (19. - 21.2), nun doch für eine Fortsetzung der Förderkürzungen bis Jahresende ausgesprochen habe. Dies habe der Minister des größten OPEC-Landes damit begründet, dass es kein Problem darstellen würde, den Lagerabbau etwas zu überdrehen, um sich somit vor der Angebotsflut aus dem US-Schieferölsektor zu wappnen. Diese Ansicht würden die Analysten nicht teilen.



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden sich die US-Schieferölunternehmen noch recht diszipliniert zeigen. Zwar sei der Rig-Count zuletzt kräftig angestiegen, allerdings stelle der bisherige Anstieg (ca. 70 in den vergangenen drei Monaten) bei einer durchschnittlichen Rig-Produktivität von 3000 bis 4000 Barrel/Tag noch keine allzu große Gefahr für die OPEC dar. Sollte die Förderdisziplin im Schieferölsektor recht bald brechen, werde man sich in Wien noch verwundert die Augen reiben.



Eines jedoch sei klar: Übertreibe die OPEC den Lagerabbau, führe dies zu einem weiteren Preisauftrieb an den Ölmärkten und tendenziell zu einer stärkeren Reaktion im Schieferölsektor. Erreicht hätte das Ölkartell zwar höhere Preise in den kommenden zwölf Monaten. Darüber hinaus dürften die Preise dann umso niedriger sein, zumal sich irgendwann die weltwirtschaftliche Dynamik - der aus Sicht der Analysten primäre Grund für die gegenwärtig sehr soliden Fundamentaldaten am Ölmarkt - wieder abschwächen dürfte. (Ausgabe vom 22.02.2018) (23.02.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den Ölmärkten haben sich die Preise in den vergangenen Tagen in einer sehr engen Handelsspanne bei etwa 65 US-Dollar/Barrel eingependelt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Dabei hätten die Ölpreise, und auch Rohstoffe im Allgemeinen, eine sehr hohe US-Dollar-Sensitivität aufgewiesen. Werte der US-Dollar auf, würden die Ölpreise nachgeben und umgekehrt. Die Öl-US-Dollar-Korrelation habe zuletzt wieder den höchsten Stand seit der 2014-16er Periode erreicht.Von fundamentaler Seite sei zu berichten, dass der Trend beim Abbau der globalen Öllagerbestände weiter anhalte. Auch wenn zuletzt in den USA ein leichter saisonaler Aufbau bei den Beständen zu verzeichnen gewesen sei, zeichne sich immer deutlicher ab, dass der Ausbalancierungsprozess am Ölmarkt nahezu vollständig abgeschlossen sei.