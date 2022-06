Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Ölembargo der EU gilt als beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Der Gasmarkt sei zuletzt erstaunlich entspannt gewesen. Die europäischen LNG-Terminals würden am Limit arbeiten, die Speicher würden sich schnell füllen. Das bringt uns aber kaum über den Winter, so die Analysten der Nord LB. Europa bleibe erst einmal von Russland abhängig. Aus Sicht Russlands sei ein Gas-Embargo eine interessante taktische Option und deswegen im Bereich des Möglichen. Aus dem Strommarkt melde EDF noch mehr Probleme mit den Kernreaktoren. Strom sei teuer und in zwölf Monaten noch teurer.Auch der Kohlemarkt bleibe angespannt. In Indien würden ungewöhnlich frühe Hitzewellen einen heißen Sommer ankündigen, sodass für Kühlung wieder viel Strom und Kohle benötigt werden dürften. In der EU sei der CO2-Preis etwas zurückgekommen. Die Kommission habe angekündigt, einen Teil der Marktstabilisierungsreserve freizugeben, um den Preis zu entlasten und Einnahmen zur Bewältigung der hohen Energiepreise zu generieren. Insgesamt sei keine wirkliche Entspannung in Sicht, schon deswegen, weil China seine Wirtschaft nach den Lockdowns noch nicht wieder richtig hochgefahren habe. (08.06.2022/ac/a/m)