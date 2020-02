Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich in den vergangenen Wochen nicht von den allgemeinen Sorgen um die Weltkonjunktur loslösen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Gegenteil: In den vergangenen vier Wochen habe sich die Nordseesorte Brent um rund 18 Prozent verbilligt. Sowohl Handelsstreitigkeiten - und hier insbesondere der Konflikt zwischen den USA und China - als auch das Coronavirus hätten auf die Notierung des "schwarzen Goldes" gedrückt. Nicht von ungefähr habe Anfang dieser Woche die Schlagzeile über eine einbrechende Nachfrage nach Öl im Reich der Mitte die Runde gemacht. Genau diese Themen seien es allerdings auch, die wieder für Entspannung sorgen könnten. Zwar lasse sich in puncto Coronavirus noch keine Entwarnung geben, am Markt scheine sich allerdings langsam, aber sicher die Einschätzung durchzusetzen, dass die Korrekturen der jüngeren Vergangenheit womöglich übertrieben gewesen sein könnten. Zudem hätten Peking und Washington quasi zeitgleich Strafzölle auf Produkte des jeweils anderen Partners reduziert.



Auch die Spekulationen, dass es innerhalb der OPEC+ Gespräche über eine weitere Verringerung der Ölproduktion zur Stabilisierung der Notierungen gebe, würden derzeit mehr für eine Erholung als für weitere Tiefstände sprechen. Die Unberechenbarkeit der handelnden Personen im Handelsstreit sollte allerdings ebenso wie die Ungewissheit über die weitere Ausbreitung des Coronavirus Anleger derzeit zu erhöhter Vorsicht veranlassen. Eine überdurchschnittliche Volatilität sei angesichts dieser Gemengelage mehr als wahrscheinlich. (07.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.