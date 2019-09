Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis erlebte einen schnellen Rückgang, nachdem bekannt wurde, dass Saudi-Arabien einen Waffenstillstand im Jemen angekündigt hat, so die Experten von XTB.



Die Entscheidung falle kurz nach einem überraschenden Schritt der Houthi-Rebellen, in der vergangenen Woche einen einseitigen Waffenstillstand im Jemen zu erklären. Diese Entscheidung komme nur wenige Tage, nachdem sie die Verantwortung für die Angriffe auf saudische Ölförderanlagen übernommen hätten.



Seit den Angriffen würden die Händler aufmerksam die Spannungen in der Region verfolgen, aber diese jüngsten Ereignisse würden auf eine mögliche Entspannung hindeuten. Brent verliere mehr als 1% und falle wieder unter die 61-USD-Marke. (27.09.2019/ac/a/m)



