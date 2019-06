"Es ist ein altbekanntes Ärgernis bei den deutschen Autofahrern: Während Preissteigerungen beim Öl sich unmittelbar auf den eigenen Geldbeutel auswirken, werden sinkende Preise nur langsam, wenn überhaupt weitergegeben", wisse Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Er sehe eine Ursache in der Volatilität des Ölpreises und seiner Abhängigkeit von politischen Faktoren und Umwelteinflüssen. "Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Spannungen weltweit kann der Ölpreis jederzeit wieder steigen. Die Lieferungen aus Venezuela könnten ausbleiben, Saudi-Arabien könnte die Ausfälle durch das US-Embargo gegen den Iran auf Dauer nicht mehr ausgleichen können oder wollen - es gibt viele Unsicherheitsfaktoren die Einfluss auf den Markt nehmen. Auf diese regiert der Benzinpreis verzögert, das heißt aktuell profitiert er noch von den höheren Ölpreisen der Vergangenheit. Tankstellenbetreiber führen außerdem auch immer wieder andere Faktoren ins Feld. Mal ist der Transport teurer wegen niedriger Pegelstände der Flüsse wie im vergangenen Herbst, mal ist es die Entfernung zum nächsten Großlager, durch die die Preise in einer bestimmten Region steigen", erkläre Sadowski.



Doch warum sei der Ölpreis überhaupt so gesunken, obwohl das US-Embargo gegen iranisches Öl die dem Weltmarkt zur Verfügung stehende Menge verknappt habe und sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit von Öl aus Venezuela zu wünschen übrig lasse? "Das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich deutlich verlangsamt und es steht zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Das bedeutet wiederum, dass weniger Öl benötigt wird. Das radiert die negativen Effekte des Embargos ein gutes Stück weit aus, vor allem, da Saudi-Arabien immer wieder bekräftigt hat, dass es die fehlenden Mengen kompensieren kann und wird. Am Markt macht sich nun die Befürchtung breit, dass diese beiden Faktoren zu einem Überangebot und damit zu weiter fallenden Preisen führen könnten", so der Experte.



Einen nicht geringen Anteil am deutlich verlangsamten Wirtschaftswachstum hätten laut Sadowski der Handelskrieg der USA gegen China und die geplanten Strafzölle von rund 25 Prozent gegen Mexiko. Auch große Banken wie Morgan Stanley und JPMorgan Chase & Co. hätten bereits vor einer drohenden Rezession gewarnt, sollte Präsident Trump mit dieser Politik fortfahren. "Investoren sind aktuell sehr vorsichtig, was den Energiemarkt anbelangt. Die Befürchtungen, dass künftig weniger Öl benötigt wird, lassen sich einfach nicht von der Hand weisen. Öl der Sorte West Texas Intermediate ist in den letzten Wochen stark gefallen, so dass lediglich wenige Cent zu den 20 Prozent Verlust gefehlt haben, die die Grenze zu einem Bärenmarkt definieren", führe Sadowski aus. Ob das Versprechen aus Saudi-Arabien, alles zu tun, was nötig sei, um den Ölpreis zu stabilisieren, etwas an dieser Situation ändern werde, müsse nun die Zukunft zeigen. Deutschen Autofahrern bleibe also nur die Hoffnung, dass die aktuell fallenden Preise auch irgendwann an den Zapfsäulen ankämen. (06.06.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Autofahrer sind beim Anblick der Benzinpreise einiges an Kummer gewohnt, so die Experten von LYNX Broker.Vor allem wenn es auf lange Wochenenden oder Schulferien zugehe würden die Spritpreise steigen, insbesondere entlang der beliebtesten Reiserouten. Auch steigende Ölpreise auf dem Weltmarkt würden sich meist schnell bemerkbar machen. Anfang dieser Woche habe man laut dem Vergleichsportal clever-tanken.de im bundesweiten Durchschnitt 1,28 Euro für den Liter Diesel und 1,51 Euro für Super E10 gezahlt. In der Woche davor seien die Preise zwischen 1,28 und 1,29 Euro, bzw. zwischen 1,51 und 1,52 Euro, gependelt. Dem entgegen stehe der Ölpreis, der seit Ende April um fast 20 Prozent eingebrochen sei - doch davon sei an der Zapfsäule kaum etwas zu merken. Im Gegenteil: Die Auswertungen des Portals würden zeigen, dass die Preise seit dem 1. April kontinuierlich gestiegen seien.