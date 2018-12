Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch nach dem Einbruch der Vortage seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Abwärtsbewegung sei intakt und könnte auch direkt fortgesetzt werden. Spielraum biete sich noch bis in den Bereich 55,00 USD, sollten 55,87 USD unterschritten werden. Auch in diesem Fall bleibe aber eine Bodenbildung abzuwarten. Sollte Brent vorzeitig über 58,08 USD steigen, könnten Kursgewinne bis in den Bereich der 59,30 USD und später bis zum Abwärtstrend bei 60,00 USD anstehen. (20.12.2018/ac/a/m)