Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch zunächst in enger Handelsspanne seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEin Ausbruch über 83,11 USD sei jederzeit bei Brent möglich. Spielraum würde sich anschließend zunächst bis zum Abwärtstrend bei 84,20 USD bieten, darüber auch bis 85,47 USD. Bei einem Bruch dieses Abwärtstrends könnte auch eine weitere große Aufwärtswelle anlaufen. Unterhalb der 78,00 USD werde es bärischer, was sich derzeit aber nicht andeute. (25.11.2021/ac/a/m)