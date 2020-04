Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar war der massive Ölpreisabsturz zu Wochenbeginn durch den gestrigen Verfallstermin der Terminkontrakte für eine physische Lieferung von Öl der Sorte WTI im Mai getrieben und dürfte keine langfristigen Auswirkungen auf die Entwicklung von "Öl-Währungen" haben, so die Analysten von Postbank Research.



Dennoch verdeutliche er die weiterhin angespannte Situation auf dem Ölmarkt. Für eine Einschätzung des Zusammenhangs zwischen Ölmarkt und Devisenmarkt sei die Empfindlichkeit der "Öl-Währungen" CAD (Kanadischer Dollar) und NOK (Norwegische Krone) gegenüber verschiedenen Öltreibern untersucht worden. Dabei habe sich gezeigt, dass ein nachhaltiger Anstieg der Ölpreise um 30 Prozent, der ausschließlich aus Angebotskürzungen resultiere, für die NOK und den CAD einen Wertgewinn von etwa drei beziehungsweise zwei Prozent bedeute. Bei einem nachfragebedingten Preisanstieg im selben Ausmaß wären es für den CAD mehr als fünf Prozent, für die NOK wiederum zwei Prozent.



Während ein negativer Angebotsschock die Ölpreise auf Kosten geringerer Produktionsvolumen erhöhe, erhöhe ein positiver Nachfrageschock die Preise, bis die Produktionsvolumen steigen würden. Die geringere Auswirkung eines Nachfrageschocks auf die NOK erkläre sich aus dem größeren staatlichen Anteil an der norwegischen Erdölproduktion sowie der Rückführung der Einnahmen durch den Ölfonds. Damit könnte ein Nachfrageboom möglicherweise geringere Investitionsmultiplikatoren in Norwegen haben. Da der globale Ölnachfrageschock für den größten Teil des diesjährigen Rückgangs sowohl des CAD als auch der NOK verantwortlich sei, könnte der CAD von der erwarteten weltweiten wirtschaftlichen Erholung ab dem zweiten Halbjahr stärker profitieren als die NOK. (22.04.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.