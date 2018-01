Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brentölpreis hat gestern erstmals seit Dezember 2014 über der Marke von 70 USD je Barrel geschlossen, so die Analysten der Commerzbank.



Die Schwäche des US-Dollar treibe die in US-Währung notierenden Rohstoffpreise nach oben. Zudem bestehe die Erwartung einer fortgesetzten Markteinengung, nachdem die US-Rohöllagerbestände bis zuletzt kräftig gefallen seien. Diese Erwartung werde durch eine robuste Nachfrage nach Rohöl und die strikte Umsetzung der Fördermengenbeschränkung durch die OPEC und einige Nicht-OPEC-Länder wie Russland geschürt. Die in der OPEC besonders einflussreichen Länder aus der Golfregion würden momentan keinen Grund sehen, das Kürzungsabkommen vorzeitig auslaufen zu lassen, was die Käufer am Ölmarkt in ihrer Haltung bestärkt haben dürfte.



Wie die Analysten gestern berichtet hätten, seien die spekulativen Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI in der letzten Berichtswoche (Stichtag 9. Januar) jeweils auf ein Rekordniveau gestiegen. Zusammengenommen würden die spekulativen Finanzanleger inzwischen Netto-Long-Positionen von gut 1 Mio. Kontrakten halten. Das entspreche einer Menge von umgerechnet 1 Mrd. Barrel oder fast der Höhe der kommerziellen Rohölbestände in den OECD-Ländern. Theoretisch könnte man damit die tägliche Ölproduktion von Kuwait für ein Jahr lang abdecken. Dies zeige, wie stark der spekulative Überhang am Ölmarkt mittlerweile angewachsen sei. Die Analysten würden daher mit einer Preiskorrektur in den kommenden Wochen rechnen, sobald der Trend bei der Lagerentwicklung drehe und sich der Fokus stärker auf die steigende US-Ölproduktion richte. Die US-Energiebehörde dürfte heute Abend im Rahmen des Drilling Productivity Report eine weiter steigende US-Schieferölproduktion prognostizieren. (16.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.