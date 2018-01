Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen weiter auf neue Rallyhochs hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Donnerstag sei das Aufwärtsmomentum jedoch im weiteren Verlauf zum Erliegen gekommen, sodass auf erhöhtem Niveau eine kleine Konsolidierung eingeleitet worden sei. Dieser Rücksetzer könnte sich kurzfristig noch ausdehnen. Spielraum sei bis in den Bereich des Aufwärtstrends bei derzeit 67,00 USD vorhanden. Werde dieses Niveau erreicht, dürften dort die Bullen wieder im Vorteil sein. Eine Wiederaufnahme der Rally bis in den Bereich 70,00 USD sei darüber möglich. Sollten jedoch 67,00 USD klar zum Stundenschluss unterschritten werden, werde ein Rücklauf bis zunächst 65,72 USD möglich. (05.01.2018/ac/a/m)





