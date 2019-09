Paris (www.aktiencheck.de) - Über Langeweile konnten sich Anleger in den zurückliegenden Wochen sicherlich nicht beklagen. Doch obwohl es rund um den Globus recht turbulent zugeht, wies der Ölpreis zuletzt ungewöhnlich wenig Schwankungen auf, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Es scheine fast so, als würden Investoren erst einmal abwarten wollen, in welche Richtung sich die aktuellen Krisenherde entwickeln würden. Vor allem was den Handelskonflikt zwischen den USA und China angehe, sehe es aktuell aber gar nicht mal so schlecht aus. Glaube man jüngsten Medienberichten, würden die beiden Streithähne wieder aufeinander zugehen; offenbar hätten sich beide Parteien auf ein nächstes Treffen Anfang Oktober in Washington geeinigt. Unter Dach und Fach sei das zwar noch nicht. Doch sollten sich die Anzeichen für eine Ende des Handelskriegs mehren und sich damit einhergehend auch die wirtschaftlichen Aussichten aufhellen, könnten die Experten der Internationalen Energieagentur, die im dritten und vierten Quartal eine deutliche Nachfragebelebung erwarten würden, recht behalten.Nicht unterschätzt werden sollten auch die zuletzt etwas in den Hintergrund gerückten Spannungen zwischen den USA und Iran, die jederzeit wieder zunehmen und den Ölpreis beflügeln könnten. Und auch aus charttechnischer Sicht sehe es nicht so schlecht aus: Gelinge der nachhaltige Sprung über die wichtige Widerstandsmarke bei rund 61,50 Dollar, könnte wieder ein Anstieg in Richtung der 65-Dollar-Marke möglich werden. (06.09.2019/ac/a/m)